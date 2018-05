O groapa mare a aparut in curtea Casei Albe si se mareste pe zi ce trece (Foto)

This week I've been observing a sinkhole on the @WhiteHouse North Lawn, just outside the press briefing room, growing larger by the day. pic.twitter.com/BsFUtxFqpB - Steve Herman (@W7VOA) 22 mai 2018

Update: The @WhiteHouse sinkhole is now a cover-up. pic.twitter.com/X031j3SL0u - Steve Herman (@W7VOA) 22 mai 2018

Ziare.

com

Groapa a fost observata de reporterul Voice of America, Steve Herman, care a postat pe Twitter imagini cu craterul, surprinse in zile diferite, pentru a se observa diferenta, conform Quartz "Este evident mai mare de duminica pana luni", a notat reporterul.Tot el a publicat o poza in care se vede ca groapa a fost acoperita de angajatii de la Casa Alba.Gaura se poate sa fi aparut din cauza ca parti ale orasului Washington au fost construite chiar pe o mlastina. Problemele geologice legate de acest lucru ar putea duce la scufundarea cu pana la 6 centimetri a orasului in acest secol.Numeroase astfel de gropi au aparut in ultimii ani in oras. Doi rezidenti chiar au fost nevoiti sa isi abandoneze casele in martie din aceasta cauza, iar anul trecut un autobuz scolar a fost aproape inghitit de o astfel de groapa.A.G.