O publicatie care l-a criticat dur pe Donald Trump se inchide dupa mai bine de doua decenii

Anuntul a venit dupa ce editorul-sef, Stephen Hayes, a avut o intalnire privata cu Ryan McKibben, directorul executiv si presedinte al Clarity Media Group, o companie media detinuta de miliardarul Philip Anschutz."Pentru mai mult de 20 de ani The Weekly Standard a oferit valoroase si importante perspective in probleme de politica, literatura si cultura", a declarat McKibben intr-un comunicat. "Revista a reprezentat casa uneia dintre cele mai dedicate si talentate echipe si le multumesc pentru activitatea si contributia lor, nu doar in aceasta redactie, ci si pentru jurnalism in general".Angajatii au fost informati ca vor fi platiti pana la sfarsitul anului si dupa aceasta data vor primi despagubiri in functie de vechimea in munca. Pentru a primi despagubiri, angajatii vor fi nevoiti sa semneze un acord strict de confidentialitate si de negociere."Stiu ca este o zi cu emotii, dar vreau sa va spun sa nu va napustiti pe retelele de socializare si sa recurgeti la atacuri pentru ca asta v-ar pune in pericol", i-a avertizat McKibben pe angajati intr-o sedinta. Angajatilor li s-a comunicat sa isi elibereze birourile pana la sfarsitul zilei. Cei care cunosteau problema au spus ca adresele de email ale angajatilor erau deja in proces de a fi inchise. Cand acestiau au incercat sa puna intrebari in timpul sedintei de vineri, McKibben le-a transmis: "Nu voi raspunde la intrebari. Aceasta nu este o conferinta de presa".Inchiderea revistei reprezinta o schimbare mai ampla in presa conservatoare. Vocile de dreapta care il criticau pe Trump si-au pierdut influenta sau si-au schimbat tonul, in timp ce organizatiile mass-media care il sprijineau in mod constant pe presedinte au inflorit.Bill Kristol, co-fondator al publicatiei, a scris intr-un mesaj pe Twitter : "Toate lucrurile bune au un sfarsit. Asa este si pentru The Weekly Standard dupa 23 de ani. Vreau sa-mi exprim recunostinta pentru cititorii nostri si admiratia pentru colegii mei. Am muncit din greu pentru a scoate o revista de calitate si am avut o perioada buna cand am facut asta. Si mai avem multe de facut. Mergem mai departe!".The Weekly Standard a fost fondata in 1995 de Kristol, Fred Barnes si John Podhoretz. A fost initial publicata de News Corporation a lui Rupert Murdoch , inainte de a fi vanduta catre Clarity Media Group in 2009. In timpul presedintiei lui George W. Bush, era considerata pro-administratie, sprijinind politica neo-conservatoare.