O publicatie din SUA a platit un fost model pentru a nu declara ca a avut o aventura cu Trump

Ziare.

com

Procurorii federali din New York au declarat, miercuri, ca American Media Inc. ca parte a unui acord de cooperare cu procurorii si pentru a evita acuzatiile, a recunoscut ca a efectuat o plata de 150.000 de dolari lui Karen McDougal "in concert" cu mai multi membri ai campaniei prezidentiale a lui Trump, relateaza Reuters.Directorul executiv al publicatiei David Pecker s-a intalnit cu fostul avocat personal al lui Trump, Michael Cohen, si cu cel putin un alt membru al campaniei in august 2015 si s-a oferit sa furzizeze povestiri negative despre relatiile lui Trump cu femeile prin cumpararea drepturilor asupra acestor povestiri, potrivit unui document facut public de catre procurori.Admiterea AMI poate sprijini declaratiile facute de Cohen, care a fost condamnat, miercuri, la trei ani de inchisoare pentru rolul sau in efectuarea acestor plati, ca au fost facute pentru a influenta alegerile, incalcand legea privind finantarea campaniei, au spus expertii juridici.Legea federala impune ca orice contributie de campanie sa fie dezvaluita, iar o donatie individuala sa nu depaseasca 2.700 de dolari.Trump si avocatii sai au sustinut ca platile aveau legatura cu o chestiune personala fara legatura cu alegerile.Acuzatiile pentru care a fost condamnat Cohen includ incalcari ale legii privind finantare campaniilor electorale, legate de negocierea platilor catre McDougal si o alta femeie, starul de film pentru adulti Stormy Daniels. Cohen a spus ca ambele plati au fost dirijate de Trump.