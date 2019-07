Pentagonul are un nou sef interimar. Al treilea in doar jumatate de an

Ziare.

Asteptand ca numirea lui Mark Esper in functia de ministru al apararii sa fie confirmata de Senat, secretarul US Navy, Richard Spencer, a preluat temporar conducerea celei mai mari armate din lume, relateaza AFP.Dupa ce Senatul a primit luni in jurul orelor 15.00 (21.00 GMT) o scrisoare de la Casa Alba anuntand oficial numirea lui in postul de secretar al Apararii, Mark Esper "a incetat sa indeplineasca functia de ministru interimar si mai este numai secretar al fortelor terestre", functia detinuta anterior, a informat un purtator de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman.Pana cand Senatul va confirma prin vot numirea sa, Mark Esper , 55 de ani, nu poate indeplini functia de ministru interimar, in baza unei reglementari datand din 2010, a precizat el intr-un comunicat.Mark Esper a fost nevoit sa revina in biroul de secretar al fortelor terestre, iar Richard Spencer s-a instalat in biroul de secretar al Apararii care nu a mai fost ocupat de un ministru in functie de la demisia neasteptata a lui Jim Mattis in decembrie 2018, pe fondul dezacordurilor profunde cu presedintele Donald Trump.Precedentul secretar interimar, Patrick Shanahan , pe care liderul de la Casa Alba a intarziat sa il desemneze oficial, a renuntat la post la 18 iunie din motive familiale.