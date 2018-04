Perchezitii FBI in biroul avocatului lui Donald Trump. Cum a reactionat presedintele american

Cum a reactionat Trump

Aceasta operatiune a avut loc "in parte la cererea" procurorului special Robert Mueller care ancheteaza asupra unei presupuse intelegeri secrete intre echipa lui Donald Trump si oficiali rusi in cursul campaniei prezidentiale din 2016, potrivit avocatului, citat de AFP.Donald Trump a explodat furios luni la anuntul unei perchezitii efectuate de FBI in birourile lui Michael Cohen, avocatul sau personal si cel care a platit o actrita de filme porno pentru a pastra tacerea asupra unei presupuse legaturi cu presedintele."Este o rusine! O adevarata rusine! Este un atac impotriva tarii noastre", a izbuncit cu manie presedintele american in prezenta principalilor responsabili militari ai Statelor Unite reuniti la Casa Alba pentru a discuta despre dosarul sirian."Vorbim despre Siria, vorbim despre lucruri serioase si am aceasta vanatoare de vrajitoare (...) care dureaza de peste 12 luni, puteti spune chiar ca a inceput in ziua in care am castigat nominalizarea", a continuat liderul de la Casa Alba intr-o avalansa neintrerupta de cuvinte."Va pot spune ca multe persoane sunt furioase!", a adaugat el.La randul sau, avocatul lui Michael Cohen a denuntat o perchezitie "complet inadecvata si inutila" care a dus la "confiscarea inutila a comunicatiilor confidentiale avocat-client" de catre politia federala.Fidel aparator al lui Donald Trump, Michael Cohen este frecvent numit "pitbull". El a fost mai multi ani avocatul principal al Trump Organization, grupul newyorkez al omului de afaceri in prezent condus de apropiatii acestuia, si unul dintre purtatorii sai de cuvant in timpul campaniei prezidentiale.Potrivit presei americane, documentele confiscate au legatura, de asemenea, cu dosarul Stormy Daniels, o actrita de filme porno.Pe numele sau adevarat Stephanie Clifford, ea a afirmat ca a avut o relatie sexuala cu magnatul imobiliar in iulie 2006. La acea data, Trump era deja casatorit cu actuala sotie, Melania.Michael Cohen a admis in ianuarie ca i-a platit din propriul buzunar 130.000 de dolari actritei in cadrul unui acord de confidentialitate, cu cateva zile inainte de alegerile prezidentiale. El a mai afirmat ca aceasta suma provenea din fonduri proprii, si nu din banii de campanie.Saptamana trecuta, Donald Trump a dat asigurari ca nu a stiut despre aceasta plata. Recent, actrita i-a intentat un proces lui Cohen cerand rezilierea acordului de confidentialitate, pe motiv ca este nul deoarece Trump nu l-a semnat.Washington Post, citand o sursa apropiata dosarului, a afirmat ca Michael Cohen este banuit de frauda bancara in incalcarea regulilor de finantare electorala.Dincolo de aceasta perchezitie, Donald Trump si-a manifestat exasperarea in legatura cu ancheta lui Robert Mueller in care mai multi membri ai echipei sale de campanie au fost pusi sub acuzare.Ancheta procurorului special, deschisa in mai 2017, cauta sa stabileasca existenta unei eventuale intelegeri secrete intre echipa de campanie a lui Trump si Moscova. De asemenea, mai urmareste sa determine daca cel de-al 45-lea presedinte al SUA se face vinovat de obstructionarea justitiei."Procurorul general (Jeff Sessions) a facut o greseala teribila atunci cand s-a recuzat", a afirmat el, referindu-se la decizia celui care a fost unul dintre primii sai sustinatori in cursa pentru Casa Alba si caruia i-a reprosat ca nu si-a pastrat controlul asupra anchetei ruse."Cred ca ceea ce se petrece este o rusine. Vom vedea ce se va intampla (...) Multe persoane au spus: 'Ar trebui sa il demiteti'", a mai spus presedintele american.