Politica lui Trump in Orientul Mijlociu atrage critici pentru SUA din Franta, Germania si chiar din Marea Britanie

Ziare.

com

Mii de locuitori din Fasia Gaza au venit marti la funeraliile palestinienilor ucisi de trupele israeliene cu o zi inainte in cea mai sangeroasa zi pentru palestinieni de la conflictul din Gaza din 2014."Suntem atasati cauzei securitatii Israelului, dar securitatea Israelului nu poate justifica acest nivel de violenta", a subliniat seful diplomatiei franceze, exprimandu-se in Adunarea Nationala.Pe un fundal de violenta la frontiera dintre Israel si Fasia Gaza, Statele Unite si-au inaugurat luni noua ambasada la Ierusalim."Avem dezacorduri cu SUA", a spus Le Drian, referindu-se atat la politica Statelor Unite ale Americii privind Iranul, cat si la mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim."Noi de asemenea avem un dezacord cu privire la metoda. Pentru ca in ambele cazuri, Statele Unite au decis sa actioneze in mod unilateral", a evidentiat ministrul francez.La randul sau, un ministru britanic a declarat ca SUA ar trebui sa arate o mai buna intelegere a originilor cauzelor conflictului israeliano-palestinian, intr-o pozitie critica rara din partea Marii Britanii, cel mai apropiat aliat al Statelor Unite, conform Reuters.Alistair Burt, ministru de stat pentru Orientul Mijlociu, a facut aceste afirmatii in cadrul unei dezbateri marti in parlament cu privire la deschiderea luni a Ambasadei SUA la Ierusalim, ceea ce a declansat o baie de sange la frontiera dintre Israel si Fasia Gaza."SUA vor ramane o parte centrala a ceea ce trebuie sa se intample in Israel, dar trebuie sa acorde o mai mare intelegere unor aspecte fundamentale", a spus Burt.La fel ca multe alte state, nici Marea Britanie nu este de acord cu transferul Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.In cursul dezbaterii de marti din parlamentul britanic, numerosi alesi au condamnat utilizarea de catre Israel a munitiilor reale impotriva manifestantilor palestinieni.Unii au criticat vehement politica SUA si au spus ca vizita presedintelui american Donald Trump din iulie in Marea Britanie ar trebui anulata. Ministrul Burt a respins aceasta idee, dar a spus ca Londra va incerca sa trimita un mesaj critic Washingtonului.Marea Britanie considera legaturile sale de prietenie cu SUA drept o "relatie speciala" si exprima rareori critici publice la adresa Washingtonului. Relatiile dintre cele doua tari capata o semnificatie si mai mare in contextul in care Marea Britanie se pregateste sa paraseasca UE.Totusi, rezistenta relatiilor dintre Londra si Washington a fost supusa testului sub administratia presedintelui Donald Trump, recent, din cauza diferentelor de pozitie in privinta retragerii SUA din acordul nuclear cu Iranul din 2015.La Berlin, cancelarul Angela Merkel a declarat ca relatiile europenilor cu SUA au fost afectate dupa ce Washingtonul s-a retras din acordul nuclear iranian, potrivit dpa."Europa nu este oarba in privinta activitatilor Iranului, dar totusi considera ca abandonarea acordului nu este cea mai buna cale de urmat", a spus Merkel, intr-un discurs sustinut la congresul Confederatiei Sindicatelor din Germania (DGB) .