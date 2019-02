Politicile lui Trump ii unesc pe aliati impotriva sa la Forumul european pentru securitate

Ziare.

com

Promitand ca "America se va intoarce" ("America will be back") odata ce Donald Trump isi va parasi functia, Biden a fost ovationat in picioare la Conferinta de securitate de la Munchen de delegatii care gasesc ca pozitia actualului presedinte in politica externa este dificil de agreat.Dar entuziasmul lor a relevat totodata slabiciunea diplomatiei occidentale in fata determinarii lui Trump, conform unor diplomati europeni si oficiali prezenti la conferinta.Succesorul lui Biden, Mike Pence a fost primit cu tacere la receptia in palatul parlamentului bavarez vineri seara, dupa ce si-a semnat mesajul: "Va aduc salutari de la cel de-al 45-lea presedinte al SUA, presedintele Donald Trump".Turneul sau de patru zile in Europa nu a reusit decat sa aprofundeze disensiunile cu aliati traditionali in probleme precum Iranul si Venezuela si a oferit putine sperante asupra modului de a aborda amenintarile, mergand de la armele nucleare la schimbarile climatice, au spus diplomati si oficiali.Dubii cu privire la rolul Washingtonului in lume sunt pe cale de a fi resimtite atat de simpli cetateni, cat si de specialisti in politica externa. In Germania si in Franta, jumatate din populatie considera puterea americana drept o amenintare, un procent in crestere puternica fata de 2013, aceasta fiind si o opinie impartasita de 37% dintre britanici, potrivit unui raport al Pew Research Center, cu sediul la Washington, inainte de Conferinta de securitate Munchen.Intrebat despre anxietatea europeana asupra stilului de leadership al Trump, un inalt oficial american a declarat in avionul Air Force Two al lui Pence ca discursul vicepresedintelui american sambata la hotelul Bayerischer Hof din Munchen ar vrea "sa-i ajute sa le dea o perspectiva diferita".Dar daca europenilor nu le place mesajul "America First", nu a existat un raspuns concertat la aceasta. Cancelarul german Angela Merkel a fost singura, dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron si-a anulat in ultimul moment participarea la conferinta.Aceasta i-a determinat pe unii sa deplanga esecul Occidentului in a face sa fie respectata ordinea internationala bazata pe reguli pe care Washingtonul insusi le-a aparat timp de 70 de ani pana la venirea lui Trump la Casa Alba.I-a revenit Chinei sa o ajute pe Merkel in apararea ordinii de dupa al Doilea Razboi Mondial. Ministrul de externe chinez Yang Jiechi a vorbit mai mult de 20 de minute intr-o engleza impecabila despre avantajele comertului deschis si al cooperarii globale.Mesajul lui Pence a fost de fapt ca pilonii politicii externe a SUA se reconstruiec pe o baza diferita: izolarea Iranului, limitarea influentei Chinei, aducerea trupelor americane acasa si obligarea europenilor sa i se alinieze.Dupa ce intr-un discurs la Varsovia a acuzat Marea Britanie, Franta si Germania de incercarea de a submina sanctiunile SUA impotriva Iranului, Pence a invitat la Munchen Uniunea Europeana sa-l recunoasca pe seful parlamentului venezuelean Juan Guaido drept presedinte in locul lui Nicolas Maduro, pe care el l-a numit dictator. Aceasta a suscitat indignarea ministrului de externe spaniol Josep Borrell, care a spus ca Uniunea Europeana l-ar putea recunoaste pe Guaido ca presedinte interimar pana la noile alegeri, in conformitate cu Constitutia venezueleana.Ministrul de externe francez Jean-Yves LeDrian a spus ca este intrigat de politica SUA in Siria, dupa decizia lui Trump de a retrage trupele pentru ca de aceasta ar beneficia doar Iranul, cu care Washingtonul vrea sa fie dur.Diplomatii si oficialii europeni au obiectat fata de insistenta lui Pence ca guvernele din UE sa stea departe de companiile de telecomunicatii chineze, avand in vedere ca acestea construiesc retele de ultima generatie de telefonie mobila, preferand sa aiba o discutie interna despre riscurile potentiale si afirmatiilor SUA impotriva spionajului chinez."Presiunea SUA are tendinta sa ne determine sa facem contrariul. Presiunea SUA este contraproductiva. Este mai bine ca ei sa nu incerce si sa exercite presiuni asupra noastra", a spus un inalt diplomat francez.Kumi Naidoo, seful organizatiei Amnesty International, a spus ca securitatea a fost definita adeseori prea limitat, nereusind sa abordeze pericole mai mare precum schimbarile climatice."Discursul de la Conferinta de securitate de la Munchen este frant. Ei vorbesc despre subiecte corecte, dar nu intr-un limbaj adecvat. Mentalitatea aici este ca securitatea ar fi doar o problema nationala", a afirmat el pentru Reuters.Plecand la Washington, Mike Pence a fost imperturbabil, declarand reporterilor ca turneul sau a fost un succes. "Noi promovam interesele lumii libere si am facut mari progrese", a subliniat vicepresedintele american.