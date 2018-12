Presa din SUA dezvaluie ce spunea noul sef de cabinet de la Casa Alba despre Trump in 2016

NEW: Trump's next chief of staff Mick Mulvaney called him a "terrible human being" just before he was elected president. https://t.co/C5q5csnhrl pic.twitter.com/IU5isoZRib - The Daily Beast (@thedailybeast) 15 December 2018

Ziare.

com

Mulvaney este surprins facand aceasta declaratie jignitoare intr-o inregistrare video in cursul unei dezbateri, inaintea alegerilor prezidentiale americane din 2016."Da, il sustin pe Donald Trump, insa o fac in pofida faptului ca eu cred ca este o fiinta umana teribila", spune Mulvaney in aceasta inregistrare.El o catalogheaza "la fel de rea" pe Hillary Clinton, adversara lui Trump la acea vreme.Mulvaney, in varsta de 51 de ani, este un fost congresmen republican, iar inregistrarea video, obtinuta de site-ul Daily Beast, a fost efectuata in cursul unei dezbateri cu adversarul sau democrat Fran Person la York, in South Carolina.El este, in prezent, directorul Biroului de Management si Buget (OMB) si urmeaza sa preia noua functie in ianuarie.O purtatoare de cuvant a OMB, Meghan Burris, a declarat ca Mulvaney a facut aceste afirmatii inainte sa-l cunoasca pe Trump si ca sunt "stiri vechi", potrivit The New York Times (NYT).Mulvaney "il place si il respecta pe presedinte si ii place sa lucreze cu el", a declarat ea.Casa Alba nu a reactionat.A aparut, de asemenea, o postare pe Facebook din 2016 in care Mulvaney afirma despre Trump ca "nu este o persoana foarte buna", potrivit NBC.El reactiona, in aceasta postare, dupa dezvaluirea unei inregistrari audio din 2005 in care Trump facea declaratii obscene despre femei."Cred ca lucrul pe care l-am invatat despre Donald Trump in aceasta campanie este ca el nu e o persoana foarte buna", scria Mulvaney in aceasta postare. "Ceea ce a spus el in inregistrarea audio este dezgustator si de nesustinut. Banuiesc ca probabil a spus si altele mai rele".Insa, adauga el, "m-am hotarat ca nu-l plac in mod special pe Donald Trump ca persoana. Dar tot votez cu el. Si tot le cer altora sa faca la fel. Si exista un motiv simplu: Hillary Clinton".Mulvaney urmeaza sa-l inlocuiasca pe John Kelly, care pleaca din postul de secretar general al Casei Albe la sfarsitul anului.