Presa nord-coreeana de stat scrie despre intalnirea dintre Trump si Kim: Un eveniment extraordinar

Trump a devenit astfel primul presedinte american care a ajuns pe teritoriul nord-coreean dupa ce s-a intalnit cu Kim in zona demilitarizata (DMZ) dintre cele doua Corei, relateaza The Guardian."Salutul istoric dintre liderii Coreei de Nord si SUA in Panmunjom" reprezinta "un eveniment istoric", a informat agentia nord-coreeana de stat KCNA, descriind satul ca fiind "un loc care a fost recunoscut ca un simbol al diviziunii".KCNA a informat ca Trump si Kim au discutat "despre subiecte de interes comun care au devenit un impediment in a rezolva problemele"."Liderii celor doua tari au cazut de acord sa mentina o legatura stransa in viitor si sa reia dialogul productiv pentru a se ajunge la un nou progres in dezarmarea nucleara a peninsulei coreene si in relatiile bilaterale", precizeaza KCNA.Intalnirea, care a fost initiata de o postare pe Twitter a lui Trump de sambata, de la summit-ul G20, care l-a luat prin surprindere pe Kim, nu a adus pozitiile celor doi lideri mai aproape una de alta dupa esecul summit-ului din februarie din Vietnam, conform analistilor.Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat inainte sa paraseasca Coreea de Sud ca o noua runda de discutii va avea loc cel mai probabil "undeva in iulie" si ca negociatorii Nordului vor fi diplomati ai Ministerului de Externe.Intr-o fotografie publicata de KCNA luni, ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho poate fi vazut cum sta alaturi de Pompeo langa Kim si Trump in Casa Libertatii, locul de intalnire dintre cei doi lideri.KCNA a informat ca cei doi lideri au discutat despre "micsorarea tensiunilor in peninsula coreeana" si si-au exprimat "intelegerea si simpatia".Kim a declarat ca relatia sa personala cu Trump a facut ca o astfel de intalnire dramatica sa aiba loc si ca relatia cu presedintele american va continua sa aduca rezultate bune, conform KCNA.Decizia "curajoasa" a celor doi lideri de a avea aceasta intalnire "a creat o incredere fara precedent intre cele doua tari", a precizat KCNA.