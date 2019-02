Presa zice ca Trump s-a cam autopropus la Nobelul pentru Pace. Premierul Abe refuza un raspuns

Ziare.

Reactia vine ca raspuns la declaratiile facute vineri de Donald Trump, in care acesta a mentionat o scrisoare pe care premierul Abe ar fi trimis-o Comitetului Nobel din Norvegia, care propunea recompensarea sa cu premiul mentionat , relateaza EFE."Comitetul pentru Premiul Nobel nu dezvaluie cine a fost recomandat sau cine a facut recomandarile", a afirmat Abe in cursul unei interpelari parlamentare, invocand regula ce interzice prezentarea oficiala a propunerilor timp de 50 de ani. "Pe baza acestui regulament, evit sa comentez", a mai precizat liderul conservator japonez, care a subliniat ca Trump a actionat in mod curajos pentru solutionarea chestiunii nucleare si a crizei rachetelor din RPD Coreeana.Premierul japonez a subliniat, de asemenea, ca presedintele SUA "colaboreaza activ" pentru rezolvarea problemei rapirilor cetatenilor japonezi in urma cu decenii de regimul de la Phenian, problema ce reprezinta una dintre principalele prioritati ale guvernului lui Abe.In aceeasi ordine de idei, purtatorul de cuvant al Executivului de la Tokio, Yoshihide Suga, a declarat, in cursul aceleasi zile, in cadrul unei conferinte de presa, ca Japonia "apreciaza foarte mult conducerea lui Trump" si a evitat, la randul sau, sa se pronunte, atunci cand a fost intrebat despre presupusa propunere adresata Comitetului Nobel, invocand aceeasi interdictie referitoare la nominalizari.Conform ziarului japonez Asahi, sustinerea Guvernului de la Tokio pentru candidatura lui Trump ar fi fost solicitata de Washington in mod informal in toamna anului trecut, la cateva luni dupa reuniunea la nivel inalt dintre presedintele american si liderul nord-coreean, desfasurata la Singapore pe 12 iunie.In afara presupusului sprijin din partea Guvernului Abe, Trump ar beneficia si de sustinerea presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, care a mentionat public anul trecut posibilitatea de a-l recompensa pe presedintele american cu Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile depuse de acesta in detensionarea relatiilor intercoreene.In plus, in mass-media japoneze au aparut informatii despre pregatirile pe care Tokio si Washingtonul le-ar face pentru o noua vizita a presedintelui Trump in capitala Japoniei, in perioada 26-28 mai. In cadrul acestei vizite, presedintele Trump ar urma sa aiba o intrevedere cu premierul Shinzo Abe si sa fie primit de imparatul Naruhito.Daca aceasta vizita se confirma, Donald Trump ar fi primul lider strain care va participa la o intalnire oficiala cu noul imparat al Japoniei. Actualul imparat Akihito urmeaza sa renunte la Tronul Crizantemei, ceremonie programata sa aiba loc pe 30 aprilie. Titlul de imparat va fi preluat de printul mostenitor Naruhito, la inceputul lunii mai.