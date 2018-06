Presedintele american impune tarife vamale de 25% pentru importuri chineze in valoare de 50 de miliarde de dolari

Ziare.

"Relatia mea formidabila cu presedintele chinez Xi si relatia dintre SUA si China sunt importante pentru mine. Cu toate acestea, schimburile comerciale intre tarile noastre sunt foarte inechitabile de mult timp. Aceasta situatie nu mai poate dura", a spus Donald Trump.Acesta a avertizat ca "SUA vor impune noi tarife vamale daca China va adopta masuri de represalii precum impunerea unor noi taxe pentru bunurile americane, servicii sau produse agricole", transmit Reuters si AFP.Printre importurile vizate de noile taxe anuntate vineri figureaza bunuri care au legatura cu planul strategic dMade in China 2025', care "stimuleaza cresterea economica a Chinei dar penalizeaza economia SUA", subliniaza Donald Trump.Din produsele chineze in valoare 50 de miliarde de dolari, un prim lot in valoare de 34 miliarde de dolari ar urma sa fie taxate incepand din data de 6 iulie, a precizat reprezentantul american pentru comert exterior (USTR), intr-un comunicat separat.Cel de-al doilea lot de importuri chineze in valoare de 16 miliarde de dolari ar urma sa fie supus unui examen suplimentar care va include o perioada de consultari si audieri publice, a precizat USTR.Actiunile adoptate de administratia Trump impotriva Chinei ar putea declansa masuri retaliatorii din partea Beijingului. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Geng Shuang, a declarat ca raspunsul Chinei va fi imediat."Daca SUA adopta masuri unilaterale si protectioniste care sa prejudicieze interesele Chinei, vom reactiona rapid si vom lua masuri necesare pentru a ne proteja drepturile legitime", a spus Geng Shuang.Autoritatile de la Beijing au pus deja la punct o lista de produse americane in valoare de 50 de miliarde de dolari care ar putea sa fie vizate de tarife vamale similare, printre aceste produse numarandu-se si carnea de vita, avioane, automobile si soia boabe.In aceste conditii, Washingtonul si Beijingul par sa se indrepte din ce in ce mai mult spre un razboi comercial, dupa ce mai multe runde de negocieri nu au reusit sa rezolve plangerile SUA privind deficitul comercial de 375 miliarde de dolari inregistrat de SUA pe relatia cu China.