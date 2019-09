Presedintele Camerei Reprezentantilor a anuntat demararea unei anchete pentru demiterea lui Trump

Donald Trump denunta un act de "hartuire prezidentiala"

Ziare.

com

"Saptamana aceasta, presedintele Donald Trump a recunoscut ca i-a cerut presedintelui Ucrainei sa comita actiuni care sa il ajute pe el din punct de vedere politic. Prin urmare, Camera Reprezentantilor initiaza astazi o ancheta oficiala in sensul demiterii.Le cer celor sase comisii sa demareze investigatiile sub aceasta umbrela. Presedintele trebuie tras la raspundere. Nimeni nu este mai presus de lege", a declarat Nancy Pelosi, citata de Fox News.Aceasta decizie vine in contextul in care Donald Trump este suspectat ca i-a cerut presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-o convorbire desfasurata pe 25 iulie, sa ofere informatii compromitatoare despre activitati de afaceri ale lui Joseph Biden si ale fiului acestuia, Hunter Biden.Fostul vicepresedinte american Joe Biden i-a solicitat presedintelui Donald Trump sa publice transcrierea convorbirii telefonice , afirmand ca acest comportament este "anormal" si "submineaza securitatea nationala"."Inseamna ca a folosit puterea si resursele Statelor Unite pentru a pune presiune pe un alt stat - un partener care se afla sub asaltul direct al Rusiei - fortand Ucraina sa incalce statul de drept pentru a face o favoare politica", a declarat Biden.In replica, Donald Trump a denuntat vehement anuntul lui Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, privind ancheta care ar putea conduce la demitere.Presedintele SUA spune ca este vorba de un act de "hartuire prezidentiala"."O zi atat de importanta la Natiunile Unite, atat de multa munca si atat de mult succes, iar democratii au ruinat-o si au discreditat-o intentionat cu stiri despre mizeria vanatorii de vrajitoare.Foarte rau pentru tara noastra. Pelosi, Nadler, Schiff si, desigur, Maxine Waters! Va vine sa credeti? Nu au vazut deloc nicio stenograma. Vanatoare de vrajitoare totala! Hartuire prezidentiala", a reactionat Donald Trump prin Twitter.