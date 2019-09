Presedintele Camerei Reprezentantilor crede ca Rusia e implicata in planul lui Trump de compromitere a lui Biden

Ziare.

"Este gresit ca orice guvern strain sa aiba interefernte in procesul nostru electoral, dar iata ca presedintele SUA cere exact acest lucru", a declarat Nancy Pelosi intr-un interviu acordat MSNBC."Si, apropo, cred ca Rusia are o implicare in acest caz", a precizat Nancy Pelosi, fara a oferi detalii. Administratia Vladimir Putin este acuzata de ingerinte in scrutinul prezidential desfasurat in SUA in 2016. Moscova a respins acuzatiile.Intrebata daca ancheta care ar putea conduce la procedura demiterii presedintelui Donald Trump s-ar putea incheia pana la sfarsitul anului, Nancy Pelosi a precizat ca Partidul Democrat va actiona "concentrat pe scop si rapid, dar nu pripit". "Dar, analizand materialele pe care Administratia ni le ofera, de fapt ei accelereaza procedura", a precizat ea. Donald Trump este suspectat ca ar fi cerut Ucrainei investigarea fostului vicepresedinte Joseph Biden , favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, si a fiului acestuia, Hunter Biden. Cazul a fost sesizat Departamentului Justitiei si Congresului de catre un angajat al Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) , afirma surse citate de cotidianul The New York Times si de agentia Associated Press.Donald Trump incearca sa afle cine a furnizat informatii despre controversata convorbire cu omologul din Ucraina, Vladimir Zelenski, comparand sursele cu "spionii" si amintind ca in alte vremuri astfel de persoane erau pedepsite "altfel".Donald Trump este revoltat ca persoane din cadrul institutiilor au furnizat informatiile, catalogand drept "compromisa" presa care a dezvaluit acest caz. "Vreau sa stiu cine este persoana care i-a dat activistului pentru integritate informatiile, deoarece este aproape un spion", a declarat Donald Trump joi in timpul unei intalniri cu functionarii Misiunii SUA la Natiunile Unite."Stiti ce faceam in vremurile in care eram destepti cu spionii si tradarea, nu? Gestionam lucrurile putin altfel decat acum", a precizat Donald Trump, conform NYT. Nancy Pelosi a anuntat marti seara lansarea unei investigatii parlamentare care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump."Saptamana aceasta, presedintele Donald Trump a recunoscut ca i-a cerut presedintelui Ucrainei sa comita actiuni care sa il ajute pe el din punct de vedere politic. Prin urmare, Camera Reprezentantilor initiaza astazi o ancheta oficiala in sensul demiterii. Le cer celor sase comisii sa demareze investigatiile sub aceasta umbrela", a declarat Nancy Pelosi. "Presedintele trebuie tras la raspundere. Nimeni nu este mai presus de lege", a subliniat Pelosi."Daca recentele informatii aparute in presa sunt adevarate, inseamna ca presedintele a discutat cu un lider strain despre investigatii care sa il vizeze pe un adversar politic in scrutinul din SUA. Aceasta este definitia abuzului de putere in mod corupt", se arata in scrisoarea oficiala transmisa de Camera Reprezentantilor.Donald Trump a denuntat anuntul lui Nancy Pelosi privind ancheta care ar putea conduce la demitere, apreciind ca este vorba de un act de "hartuire prezidentiala".