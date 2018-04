Presedintele Coreei de Sud spune ca Trump merita Nobelul pentru Pace

Ziare.

Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong-un s-au angajat vineri, in cadrul unui summit intercoreean, sa puna capat ostilitatilor intre cele doua Corei si sa actioneze in vederea "denuclearizarii compelte" a peninsulei Kim Jong-un urmeaza sa se intalneasca cu Donald Trump intr-un summit care, a declarat presedintele american, ar putea sa aiba loc in trei-patru saptamani.Moon Jae-in a apeciat deja, in ianuarie, ca Phenianul n-ar fi acceptat niciodata sa reia negocieri intercoreene fara insistenta Statelor Unite, relateaza Reuters.