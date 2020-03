Prima reactie a lui Donald Trump dupa victoria in alegeri a lui Joe Biden

Ziare.

"Este o revenire data naibii pentru Joe Biden, o revenire incredibila daca stai sa te gandesti", a declarat miliardarul republican, evocand rezultatele favorabile obtinute de fostul vicepresedinte al lui Barack Obama cu prilejul "Super Tuesday"."Joe are acum calea cea mai usoara (catre nominalizare)", a adaugat el.Intrebat despre miliardarul american Mike Bloomberg - care a anuntat ca se retrage a doua zi dupa rezultatele deceptionante din "Super Tuesday" -, originar ca si el din New York, Trump a spus ca acesta "s-a umplut de ridicol"."Va incerca sa-si salveze imaginea injectand multi bani in campania lui Biden. Vom vedea, dar nu cred ca asta va avea impact (...) Unul dintre lucrurile pe care le-au demonstrat aceste alegeri primare este ca nu pot fi cumparate niste alegeri", a mai spus Trump.Intrat tarziu in campanie, Mike Bloomberg, care se afla printre oamenii cei mai bogati de pe planeta, a cheltuit fara rezerve din imensa sa avere personala pentru a finanta spoturi publicitare si echipe de campanie in teren.