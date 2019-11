Primele audieri publice in Congres in ancheta in vederea destiturii lui Trump, din 13 noiembrie

Ziare.

Prin aceste audieri - care urmeaza sa fie transmise in direct la releviziune -, ancheta in vederea constituirii dosarului de acuzare ("impeachment") a lui Trump in Congres intra intr-o noua faza.Audierile urmeaza sa inceapa la 13 noiembrie, cu William Taylor, insarcinat cu afaceri la Kiev, si George Kent, un oficial de rang inalt de la Departamentul de Stat, un specialist in Ucraina.La 15 noiembrie, congresmenii urmeaza sa o audieze pe fosta ambasadoare a Statelor Unite la Kiev, Marie Iovanovici, pe care Trump a criticat-o in timpul convorbirii la telefon cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la 25 iulie, aflata in centrul dosarului.