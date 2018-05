Primul director femeie al CIA a depus juramantul in prezenta lui Trump (Video)

Ziare.

com

Evocand "enorma mandrie" pe care o reprezinta faptul ca este prima femeie la conducerea Agentiei Centrale americane de Informatii (CIA), Haspel a laudat "curajul generatiilor de femei dinaintea sa care au luptat impotriva stereotipurilor si au deschis usi"."Eu sunt aici multumita acestor eroine care nu au cautat niciodata gloria, dar care au fost o sursa de inspiratie", a spus ea."Am facut-o!", a adaugat ea, adresandu-li-se celor doua fiice ale sale, in varsta de sase si sapte ani, prezente in asistenta, care au incurajat-o.In alocutiunea sa, in cadrul acestei ceremonii la sediul agentiei de informatii, Trump a subliniat "etapa" pe care o reprezinta ascensiunea unei femei la conducerea CIA.Confirmata in functie de Senat - in pofida rolului controversat in programe de tortura dupa atentatele de la 11 septembrie 2001, Haspel il succede pe Mike Pompeo, devenit secretar de Stat.Candidatura sa a provocat o polemica, deoarece ea a condus cel putin o parte a anului 2002 o inchisoare secreta apartinand CIA in Thailanda, unde detinuti suspectati ca faceau parte din Al-Qaida erau torturati frecvent.Ei au fost supusi inclusiv simularii inecului ("waterboarding"), o tehnica ilegala potrivit Codului Militar, dar care se afla intre cele autorizate de presedintele George W. Bush dupa atentatele de la 11 septembrie.