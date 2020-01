Procedura de impeachment nu-i o pierdere de timp

Un proces fara martori?

Prima zi a procesului din Senat privind destituirea presedintelui Donald Trump a fost extrem de lunga, cum era de asteptat. Cu toate acestea, nu s-a discutat inca nimic concret la nivelul continutului, ci doar despre regulamentul procesului , prezentat de Mitch McConnell, liderul majoritatii republicane din Senat.Potrivit lui, ambele tabere urmeaza sa-si prezinte pozitia, dupa niste scurte discursuri de deschidere. Mai intai reprezentantii acuzarii, sapte deputati democrati din Camera Reprezentantilor, apoi apararea, echipa de avocati a lui Trump. Planul lui Mitch McConnell prevede sa se voteze de abia dupa prezentarea argumentelor ambelor tabere daca urmeaza sa fie audiati martori si daca democratii pot solicita ca Departamentul de Stat si Casa Alba sa le puna la dispozitie documentele dorite.Democratii vor sa vorbeasca direct la inceputul procedurii de impeachment cu fostul consilier pentru securitate nationala al lui Trump, John Bolton, care nu a acceptat sa faca declaratii in cadrul acestui proces, conform indicatiilor Casei Albe.In plus, ei doresc sa verifice imediat niste documente in care banuiesc ca ar putea gasi dovezi pentru un comportament gresit al lui Trump.Avocatii presedintelui au ras de aceste argumente, subliniind ca democratii au organizat deja audieri interminabile in Camera Reprezentantilor, iar daca vor sa inceapa acum sa le puna intrebari martorilor si sa solicite mai multe documente inseamna ca argumentia lor pentru destituirea lui Trump e cam subtire.Democratii au ripostat ca un proces fara probe si martori nu poate fi considerat corect, ci ar fi doar teatru absurd. Din acest motiv, ei au solicitat mai multe modificari ale regulamentului lui McConnell.Argumentele democratilor sunt justificate, dar ele au fost ignorate. La fel ca in cazul audierilor din Camera Reprezentantilor, care au dus la declansarea procedurii de impeachment, republicanii respecta cu strictete linia partidului.In Senat sunt 45 de democrati, alaturi de doi senatori independenti care ii sprijina de obicei, si 53 de republicani. Votul din prima zi, in privinta intrebarii daca Senatul sa solicite mai multe documente de la Casa Alba si Departamentul de Stat inainte de inceperea procedurii propriu-zise, s-a terminat exact asa cum era de asteptat: cu 47 de voturi pentru si 53 impotriva.Ambele propuneri au fost respinse.Daca nici macar in prima zi, cand e vorba de incercarea unui proces regulamentar cu probe si martori, nu exista nici macar un singur republican care indrazneste sa se indeparteze de linia de partid, ne putem astepta la evolutii asemanatoare pentru intreaga procedura de impeachment.Cu luni de zile in urma, inainte de inceperea audierilor in Camera Reprezentantilor, expertii pronosticau deja ca Trump va scapa cu ajutorul majoritatii republicane din Senat.Daca acesta ar fi deznodamantul, isi pierd timpul democratii? Exista voci critice si in tabara anti-Trump care sunt impotriva acestei proceduri de impeachment, argumentand ca rezultatul e clar de la bun inceput si ca atacurile impotriva presedintelui ii vor aduce acestuia si mai multi alegatori.Cei care argumenteaza in acest fel ignora partea cea mai importanta. Chiar daca procedura de destituire nu se va termina asa cum si-ar dori democratii, ei nu ar fi putut sa nu reactioneze deloc la comportamentul discutabil al lui Trump.Cu atitudinea "Nu conteaza, oricum n-are niciun rost" ii dai impresia unei persoane ca Trump ca e in ordine sa-si permita orice pe baza pozitiei pe care o are si ca poate sa ignore legile atunci cand ii convine. Asa ceva e inacceptabil.Intr-o democratie, toti trebuie sa respecte regulile, inclusiv cei aflati la conducere.De trei ani, americanii vad cum presedintele ridiculizeaza minoritatile, incita la ura impotriva migrantilor si irita state aliate. Cu comportamentul sau gresit fata de Ucraina a incalcat legea pentru a obtine un avantaj in fata potentialului sau concurent Joe Biden. Democratii nu ar fi avut voie sa ignore asa ceva.Din acelasi motiv, ei nu au voie sa cedeze acum, chiar daca e vorba de regulamentul unei proceduri al carei final pare deja cunoscut.Donald Trump si toti presedintii care vor veni dupa el trebuie sa fie constienti ca nu pot conduce Statele Unite ca un faraon care se considera reprezentantul divinitatii pe pamant. Exista legi pe care trebuie sa le respecte. Si, daca nu o fac, trebuie cel putin sa se astepte la un proces.Daca nu ar fi asa, ar fi o tradare la adresa democratiei.