Procesul destituirii lui Trump: Senatorii americani, criticati pentru ca au adormit si s-au jucat in timpul audierilor

Jim Risch si Jim Inhofe se numara intre cei care, aparent, au motait in timpul audierilor, scrie BBC. Jucarii antistres fidget spinners si cel putin un avion de hartie au fost observate asupra senatorilor.Trump este acuzat ca ar fi abuzat de putere, fapt ce a amenintat democratia americana, iar senatorii au rol de jurati si decid daca presedintele trebuie inlaturat din functie.Camera superioara a Congresului american se caracterizeaza drept sanctuar al conduitei. Dar unii dintre membrii - republicani si democrati deopotriva - au fost criticati saptamana aceasta de presa americana ca s-au comportat precum niste copii plictisiti.In timpul procesului, senatorii trebuie sa ramana asezati, conform regulilor, insa cel putin 9 democrati si 22 de republicani si-au parasit locurile de mai multe ori, joi, potrivit Reuters. Intre ei, Bernie Sanders, Amy Klobuchar si Michael Bennet.Marsha Blackburn, membru republican din Tennessee, a fost vazuta citind o carte in plen. Ea s-a aparat, joi, pe Twitter, unde a scris ca volumul "How Trump Haters Are Breaking America", de Kim Strassel, "ofera o buna perspectiva asupra procedurilor de azi"."Mamele ocupate sunt cele mai bune la multi-tasking. Incercati", a adaugat ea.Jim Risch, republican care conduce Comitetul pentru relatii internationale din Senat, a fost vazut, saptamana aceasta, stand nemiscat, cu ochii inchisi, la biroul lui, in timpul audierilor. Un purtator de cuvant al senatorului de Idaho a negat ca ar fi adormit, declarand pentru Wall Street Journal ca el doar asculta foarte atent, cu ochii inchisi.Inhofe, republican din Oklahoma, a fost vazut miercuri de un reporter NBC adormind pentru scurt timp. El a fost trezit cu un ghiont de senatorul Todd Young, republican din Indiana, care ocupa biroul alaturat.Mark Warner, democrat din Virginia, a fost observat stand timp de 20 de minute, pe bratul drept, acoperindu-si ochii cu palma.Joi, Richard Burr, republican din Carolina de Nord, le-a adus colegilor fidget spinners, jucarie folosita deseori de copii."Am vazut pe cineva luand cateva, astfel cred ca sunt destul de anxiosi cu privire la asta", a spus Mike Braun, republican din Indiana, care a precizat ca nu a avut nevoie de un astfel de gadget.Telefoane, laptopuri, tablete sunt accesorii obisnuite in timpul audierilor normale din Senat, dar ele au fost interzise in camera pe perioada procesului lui Trump, lasandu-i pe multi nelinistiti.Pat Leahy, democrat din Vermont, a fost auzit extaziindu-se cand si-a recuperat telefonul la iesirea din sala: "My precious!" (scumpul meu, n.r.).Alti senatori au gasit o modalitate de a evita regulile - au folosit ceasuri inteligente.Rand Paul, republican din Kentucky, a rezolvat rebusuri si a facut un avion din hartie, miercuri, in timp ce procurorii democrati isi prezentau cazul.Democrata Elizabeth Warren, sanator de Massachusetts, candidata pentru nominalizarea la alegerile prezidentiale, a fost vazuta de un reporter ABC News jucandu-se pe hartie.In timpul audierilor nu le este permis senatorilor sa vorbeasca, ei fiind de nenumarate ori avertizati sa pastreze linistea. Miercuri, doi republicani - Tim Scott din South Carolina si Ben Sasse din Nebraska - au inceput sa isi sopteasca dupa ce timp de mai multe ore si-au trimis biletele.Nu este permisa nici mancarea, insa multi dintre senatori au recurs la ciocolata si guma de mestecat.Accesul presei a fost restrictionat in timpul procesului din Senat. Exista doar cateva camere care filmeaza si surprind senatorii pe picior gresit.Totusi, unii au fost foarte atenti pana acum si chiar si-au luat notite.Trump este al treilea presedinte care risca sa fie pus sub acuzare, dar este putin probabil sa fie gasit vinovat de o camera controlata de republicani.Inainte de audierile de joi, unii senatori republicani au spus ca nu au auzit nimic nou din partea procurorilor democrati si ca deja s-au hotarat sa il reabiliteze pe presedinte. Doua treimi din voturi sunt necesare pentru ca Trump sa fie inlaturat din functie.