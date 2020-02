Procesul destituirii lui Trump: Senatul a respins audierea de martori

Ziare.

Rezultatul votului a fost unul strans, de 51 la 49, cu doar doi republicani, Mitt Romney (Utah) si Susan Collins (Maine), care au votat alaturi de democrati, care au cerut audierea de martori.Lucrarile Senatului au fost suspendate pe perioada weekendului, iar luni vor fi reluate pentru pledoarii si deliberari.Votul final privind acuzatiile aduse lui Trump este programat pentru miercuri, dupa-amiaza.Odata cu votul de vineri, sperantele democratilor sunt tot mai mici. Unii republicani au spus ca Trump a actionat neadecvat, dar ca nu merita sa fie inlaturat din functie.Nancy Pelosi a spus ca votul impotriva audierii de martori ii face pe republicani complici la musamalizarea actiunilor presedintelui."Nu poate exista achitare fara un proces", a transmis ea intr-un comunicat, citeaza The Guardian. "Si nu exista proces fara martori, documente si dovezi".Pentru a-l demite pe presedinte este nevoie de votul a doua treimi din totalul de 100 de senatori.Donald Trump are in vedere obtinerea unui al doilea mandat de presedinte, la alegerile din 3 noiembrie.