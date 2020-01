Procesul pentru destituirea lui Donald Trump va incepe probabil la 21 ianuarie

Ziare.

"Etape preliminare", precum depunerea juramantului senatorilor in fata sefului Curtii Supreme insarcinata sa supervizeze dezbaterile, ar putea avea loc de la sfarsitul acestei saptamani, a precizat el in timpul unei conferinte de presa.Camera Reprezentantilor va vota miercuri trimiterea catre Senat a articolelor de impeachment pentru inceperea procesului politic impotriva presedintelui Donald Trump.Procesul politic impotriva lui Trump se desfasoara in Senat, unde, spre deosebire de Camera Reprezentantilor, republicanii acestuia au majoritate.Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor a SUA a retinut luna trecuta doua capete de acuzare impotriva presedintelui Trump in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), respectiv abuz de putere si obstructionarea Congresului in scandalul legat de presiunile pe care liderul de la Casa Alba le-ar fi exercitat asupra Ucrainei pentru a relua o investigatie in care era vizat si Hunter Biden, fiul fostului vicepresedinte democrat Joe Biden, acesta din urma fiind cel mai probabil contracandidat al sau la alegerile prezidentiale de anul viitor.