Procurori: Trump este o "amenintare" la adresa democratiei in cazul in care i se permite sa ramana in functie

SOLIDARITATE

"CONFLICTE DE INTERESE"

Cuvantul revine de-acum apararii, care se exprima sambata, incepand de la ora locala 10.00 (17.00, ora Romaniei), timp de trei ore, inainte de reluarea procesului luni. Avocatii miliardarului dispun in total de 24 de ore, pe o perioada de trei zile, la fel ca acuzarea., a acuzat procurorul-sef Adam Schiff in incheierea argumentarii acuzarii.Presedintele a "demonstrat astfel ca ramane o amenintare la adresa securitatii nationale si Constitutiei in cazul in care i se permite sa ramana in functie", a continuat alesul democrat, dupa care a facut o apologie plina de emotie a democratiei americane."In lume suntem admirati, insa oamenii nu recunosc ceea ce vad", a avertizat el.Acuzarea a incercat de miercuri sa demonstreze ca Trump - al treilea presedinte din istoria Statelor Unite judecat in vederea destituirii in Senat - a comis unsi oDesfasurarea metodica a faptelor pe care au prezentat-o, intretaiata de prezentari vido adesea repetitive, referinte istorice si elanuri lirice, a prezentat un portret putin magulitor al impetuosului miliardar republican.Faptele sunt putin contestate. Donald Trump a cerut Ucrainei sa ancheteze cu privire la democratul Joe Biden, adversarul sau potential in alegerile prezidentiale din noiembrie, in timp ce bloca un ajutor militar crucial destinat acestei tari aflate in conflict cu Rusia., potrivit lui Adam Schiff.Odata "demascat" de interventia unui misterios avertizor de integritate, "el, a acuzat alesul Hakeem Jeffries.Obstructionarea miliardarului, care a interzis difuzarea unor documente sau marturii ale consilierilor sai apropiati, "a fost categorica, generalizata si fara precedent", a acuzat alesul Val Demings.Camera Reprezentantilor, majoritar democrata, l-a inculpat pe presedinte la 18 decembrie. Niciun singur republican nu a sustinut acest vot al inculparii ("impeachment").Aceasta solidaritate a republicanilor, majoritari in Senat (53 de mandate din 100), urmeaza sa-i permita lui Donald Trump sa fie achitat rapid.Ea ar urma sa inlature, de asemenea, orice prezentare a unor consilieri apropiati presedintelui, asa cum vor democratii. Opozitia spera insa sa-i afecteze imaginea, in contextul in care acesta se afla in plina campanie in vederea realegerii."El este cine este, iar asta nu se va schimba, presedintele Statelor Unite", a avertizat Schiff.Trump s-a plans vineri de faptul ca a "avut de indurat ore si ore de minciuni, fraude si inselatorii"."Lovitura fabricata a destituirii perturba alegerile din 2020", si-a exprimat el regretul pe Twitter.Avocatii sai urmeaza sa incerce acum sa sparga dosarul acuzarii. Avocatul personal al lui Donald Trump Jay Sekulow a promis ca va "dezminti si respinge" argumentele avansate si va prezenta un "dosar convingator"."Ideea comiterii unei obstructionari a Congresului, exercitandu-ti prerogativele, este absolut absurda", a apreciat el, invocand principiul separarii puterii."Acest lucru va fi mult mai concis, mai usor de inteles si neacoperit de aceleasi informatii care revin neincetat", a promis senatorul Mike Braun.In opinia sustinatorilor sai, presedintele poate cere in mod legitim Ucrainei sa ancheteze cu privire la afacerile fiului lui Joe Biden, Hunter Biden, in aceasta tara cangrenata de coruptie, in contextul in care tatal sau, in calitate de vicepresedinte al lui Barack Obama, superviza politica americana cu privire la Kiev."Cum putem ignora familia Biden in Ucraina? Acesta este un conflict de interese evident care ne compromite securitatea nationala", a declarat influentul senator republican Lindsey Graham, evocand unul dintre argumentele dezvoltate de aparare.In opinia acestui apropiat al presedintelui,De la inceputul efectiv al procesului, marti, procurorii democrati nu par sa fi reusit sa-i convinga pe senatorii republicani.Unii au fost vazuti vineri ridicand din umeri, chicotind batjocoritor sau scobindu-se in nas dupa patru zile lungi de audieri. Unul dintre ei a scris un mare "SOS" pe o foaie, vizibil de la tribuna rezervata presei.