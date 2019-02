Procurorii americani ancheteaza ceremonia de investire a lui Trump, inclusiv oportunitatile foto. Si Dragnea s-a pozat cu liderul american

Ziare.

com

Citatia emisa de Procuratura Manhattan cere comitetului sa predea documente despre orice donator sau donatie, participant la evenimente ale comitetului si chiar donatiile venite din partea cetatenilor straini.Procurorii investigheaza astfel o lunga lista de posibile infractiuni: conspiratie impotriva SUA, declaratii false, fraudarea corespondentei si a informatiilor, spalare de bani, incalcari ale legilor ce interzic contributiile din partea unor natiuni straine si cele facute in numele altor persoane.Sunt cerute documente care au legatura cu orice fel de "beneficii" oferite donatorilor, inclusiv "bilete, oportunitati foto si/ sau receptii restranse".Precizam, in context, ca si Liviu Dragnea a participat la ceremonia de investire, care s-a desfasurat in Washington, alaturi de premierul de la acel moment, Sorin Grindeanu.In plus, comitetului i se solicita sa predea informatii si despre donatii facute direct fondatorilor, precum si corespondenta in care a fost discutata aceasta posibilitate.Investigatia procurorilor federali asupra comitetului implica posibile abuzuri financiare legate de donatiile de peste 100 de milioane de dolari pentru investirea lui Trump, a relatat CNN. Procurorul numit in citatie, Tom McKay, este membru al unitatii Public Corruption si a fost unul dintre principalii procurori in cazul deschis impotriva fostului avocat personal al lui Trump, Michael Cohen.Cererea documentelor sugereaza ca presedintele american si entitati conexe lui pot fi intr-o continua examinare a procurorilor federali, in special in New York, chiar daca ancheta procurorului special Robert Muller se incheie.Un purtator de cuvant al comitetului a spus luni: "Tocmai am primit o citatie pentru documente. In timp ce inca o analizam, intentionam sa cooperam cu ancheta".Procuratura din Manhattan nu a dorit sa comenteze. Tom Barrack, presedintele comitetului de investire, care nu figureaza in citatie, a refuzat, de asemenea, sa comenteze.Citatia cuprinde doua nume: Imaad Zuberi si compania sa de investitii, Avenue Ventures LLC, care a donat 900.000 de dolari pentru fondul inaugural, potrivit documentelor FEC (Federal Election Commission).In decembrie, dupa ce Wall Street Journal a scris pentru prima data despre o posibila ancheta in acest caz, Sarah Huckabee Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a negat ca presedintele american, Donald Trump, ar fi stiut despre posibile infractiuni comise de comitetul sau privind organizarea ceremoniei de investire.