Procurorul-sef in procesul destituirii lui Trump spune ca se simte amenintat de liderul american

Shifty Adam Schiff is a CORRUPT POLITICIAN, and probably a very sick man. He has not paid the price, yet, for what he has done to our Country! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Schiff says he takes Trump's tweet about him "paying the price" to be a threat, adds, "I think it's gonna be very difficult for some of these [GOP] senators to stand up to this president" & implores them to have "moral courage" pic.twitter.com/YevroHxOuu - Aaron Rupar (@atrupar) January 26, 2020

"Schiff vicleanul este un politician corupt si, se pare, un om foarte stramb. El nu a platit inca pentru ceea ce a facut tarii noastre", a scris duminica pe Twitter Donald Trump.Adam Schiff a reactionat apoi la NBC News.Intrebat daca ia tweet-ul lui Trump drept o "amenintare", parlamentarul democrat a raspuns "cred ca este menit sa fie" o amenintare.Presedinte al Comisiei insarcinate cu Informatiile in cadrul Camerei Reprezentantilor, un fost procuror si absolvent al Universitatii Harvard, Adam Schiff a devenit oaia neagra a locatarului Casei Albe, conducand ancheta care a dus la inculparea ("impeachment") sefului statului american.Reprezentantul democrat a fost desemnat apoi drept procuror-sef in procesul destituirii lui Trump in Senat, ale carui dezbateri continua luni.Atunci cand a prezentat rechizitoriul, miercuri, Adam Schiff l-a acuzat pe Donald Trump de faptul ca a incercat sa "triseze" in vederea obtinerii unui al doilea mandat la Casa Alba, exercitand presiuni asupra Ucrainei pentru ca Kievul sa deschida o ancheta cu privire la potentialul sau rival democrat in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie Joe Biden.