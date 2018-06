Proteste masive programate sambata in SUA fata de politicile lui Trump privind imigratia

Ziare.

Sute de mii de persoane sunt asteptate sa participe la aceste proteste, informeaza BBC News."Niciun copil nu ar trebui inchis intr-o cusca. Sa punem capat detentiei familiilor si sa reunim copii cu familiile lor", a comunicat coalitia Families Belong Together, care organizeaza protestele, relateaza agentia de stiri Dpa.In ultimele saptamani, peste 2.000 de copii au fost despartiti de parintii imigranti deoarece autoritatile au intensificat procedurile de inculpare a imigrantilor intrati ilegal in SUA.In urma criticilor, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat miercuri seara o ordonanta executiva prin care se va evita separarea copiilor de parintii imigranti.Principalul eveniment se va desfasura la Washington, fiind programat sa inceapa la ora locala 11 (ora Romaniei, 18).Administratia de la Washington este criticata dur pentru ca a separat copiii imigrantilor de parinti la frontiera cu Mexicul. Autoritatile americane au inceput sa ii aresteze preventiv pe imigrantii care intra ilegal in Statele Unite, iar copiii acestora sunt transferati in centre speciale.Secretarul american pentru Securitate Interna, Kirstjen Nielsen, a elaborat o ordonanta executiva pentru evitarea acestor situatii. Ordonanta prevede noi proceduri, prin care copiii nu vor mai fi separati de parintii depistati ca intra ilegal in Statele Unite.Trump a promis inca din timpul campaniei prezidentiale ca va adopta masuri dure pentru a reduce imigratia, in special din Orientul Mijlociu si America Latina, sustinand ca imigrantii sunt responsabili pentru o parte importanta din infractiunile comise in SUA.Donald Trump a vorbit sambata in termeni laudativi despre agentia care se ocupa cu imigratia, Serviciul pentru Imigratie si Control a Frontierelor."Faceti o treaba fantastica in privinta mentinerii noastre in siguranta prin eradicarea celor mai grave elemente criminale. Atat de curajosi!", le-a transmis Trump angajatilor agentiei, relateaza postul BBC News.