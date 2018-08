Punct final in procesul fostului sef de campanie al lui Trump. Juratii au inceput deliberarile

"Intesata de minciuni"

Ziare.

com

"Puteti sa va acordati cat timp doriti", le-a spus celor 12 jurati - sase barbati si sase femei - judecatorul T.S. Ellis de la Tribunalul din Alexandria, in apropiere de Washington.Ei au de-acum dificila sarcina de a transa cu privire la cele 18 capete de acuzare.Un fost influent consultant politic si lobbyst, Paul Manafort, in varsta de 69 de ani, este acuzat de fraude fiscale si bancare in legatura cu zeci de milioane de dolari obtinute din activitatile sale de consultanta oferite fostului presedinte ucrainean Viktor Ianukovici, sustinut de Moscova.Aceste acuzatii - cu privire la finantele sale personale - sunt anterioare trecerii sale pe la conducerea campaniei Trump, in 2016, si sunt distincte de suspiciuni de complicitate cu Moscova, insa ele decurg din fapte descoperite in cursul acestor investigatii.Vizata neincetat de furia presedintelui, care denunta o "vanatoare de vrajitoare", echipa lui Robert Mueller are aici o miza importanta.O achitare i-ar oferi munitie noua lui Donald Trump, pentru a pune la indoiala validitatea acestei anchete."Inarmati" cu carnete negre in care iau notite din 31 iulie, juratii s-au retras intr-o sala suficient de mare cat sa primeasca numeroasele dosare de documente. Dosarul asupra carora se apleaca este complex, intesat de tranzactii financiare."Martorul vedeta in acest proces sunt documentele", a declarat procurorul Greg Andres miercuri in rechizitoriul sau.Timp de aproape doua ore, el l-a prezentat pe Paul Manafort ca pe un mincinos perfect in fata legilor, pe care le-a ocolit pentru a se imbogati, iar apoi pentru a incerca sa ramana pe linia de plutire, dupa ce", potrivit lui Andres - a fugit din Ucraina in 2014., a spus procurorul.Din acest total, 15 milioane au servit finantarii "cheltuielilor sale si familiei sale", intre carecare au facut sa se vorbeasca mult in timpul procesului.Apararea a depus eforturi sa-l blameze pe fostul sau asociat Rick Gates, in varsta de 46 de ani, care a pledat vinovat si coopereaza cu echipa lui Mueller. Marturia sa si credibilitatea pe care i-o vor acorda juratii vor fi cruciale in verdictul lor."Paul Manafort avea incredere in el", a declarat avocatul acestuia, Kevin Downing, prezentand un profesionist prea acaparat de activitatile sale pentru a se ocupa de toate aceste tranzactii.Avocatii sai au mai spus ca, in mod contrar fata de imaginea unui om aflat in dificultate financiara, averea lui Paul Manafort era estimata la peste 21 de milioane de dolari in 2016.Iar ei au conchis ca procurorii nu au furnizat probe care sa permita sa fie declarat vinovat "dincolo de orice indoiala rezonabila"."Atunci cand se urmeaza pista banilor domnului Manafort, ea este intesata de minciuni", a declarat, la randul sau, Greg Andres.In timpul procesului, apararea nu a chemat pe nimeni la bara, pe cand procurorii au facut sa defileze peste 20 de martori.Avocatii au sugerat ca anchetatorii au tabarat pe clientul lor din ordinul "procurorului special" Mueller - doua cuvinte pe care ei le-au repetat in mai multe randuri, spre marea nemultumire a acuzarii, pentru ca ele i-ar putea influenta pe jurati."Cea mai mare ingrijorare intr-un dosar de acest tip, care prezinta atat de mult interes politic, este ca unul sau mai multi jurati (...) sa fi stabilit cum voteaza" inca de la inceputul procesului, declara pentru AFP Jacob Frenkel, un fost procuror federal american si asociat in cabinetul de avocatura Dickinson Wrigh.Intre cele aproximativ 30 de persoane vizate de Robert Mueller, din care majoritatea sunt rusi,Manafort urmeaza sa infrunte un al doilea proces in septembrie.