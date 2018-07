Puneti centurile, tineti-va bine! Vine Trump!

Protectie contra bani?

Il influenteaza Trump pe Putin?

Spectacolul Trump vine din nou in Europa. Si nu va fi lipsit de titluri de prima pagina pe intregul continent: Trump i-ar putea speria si mai mult pe aliatii europeni si canadieni ai SUA la summit-ul NATO; ar putea face o gafa de protocol si nu numai cand va lua ceaiul cu regina Marii Britanii; sau va putea lega o prietenie ca intre barbati cu autocratul Putin, la summit-ul din Finlanda , dupa o runda de golf la hotelul lui Trump din Scotia.La Bruxelles, partenerii din NATO ai Americii nu stiu ce la va rezerva turneul european al presedintelui care a lansat sloganul "America First" si care acum este din nou in campanie electorala pentru legislativele din toamna, la jumatatea mandatului sau de sef al statului.Trump nu se va retine prea mult sa le serveasca noi lectii aliatilor si sa pomeneasca din nou absurdele lui facturi privind cheltuielile cu Apararea in randul statelor NATO. Europenii si-au sporit contributiile in acest sens, dar pentru Trump nu este de ajuns. Cine vrea sa stie cam cu ce se ocupa acesta pe moment nu trebuie decat sa asculte un discurs rostit de presedintele american saptamana trecuta in Indiana: el a luat-o direct in colimator pe Angela Merkel si a intrebat ce primeste el de la germani in schimbul banilor dati de americani la bugetul NATO?Germanii ar prefera sa faca afaceri energetice cu rusii, iar americanii ar fi fraierii care platesc tot. Ceea ce ar trebui sa se schimbe, conform dorintei presedintelui american, care ameninta acum cu retragerea trupelor americane daca nu va primi in curand mai multi bani de la germani.In cele mai negre fantezii ale diplomatilor NATO din Bruxelles nu este exclusa un fel de taxare transatlantica pentru trupele americane din Europa. Protectie in schimbul banilor. Bani de protectie? Nu s-au luat pana acum in calcul astfel de categorii de idei la Alianta Nord-Atlantica, una bazata pe valori politice.Este insa exact modul in care gandeste Donald Trump, care este in interiorul sau un comerciant.El cauta propriul avantaj si negociaza la sange pentru a-l obtine - fara sa tina cont de relatiile stranse de pana acum cu aliatii tarii sale. Este o abordare pe care Trump deja a exersat-o la summit-ul G7 din Canada. Ar fi o mare surpriza daca nu ar apela la ea si la reuniunea la varf a NATO, avand in vedere ca o considera o metoda de mare succes.Europenii trebuie sa fie constienti ca Trump amesteca fara probleme conflictele comerciale cu politica de securitate. "Vreti protectie nucleara impotriva rusilor, atunci primiti bunurile americane in Europa fara taxe vamale!" Este ecuatia simpla cu care ar putea lucra Donald Trump.Omul de la Casa Alba prefera sa se intalneasca cu dictatori si autocrati decat sa se preocupe de vechii aliati, pe care ii considera niste paraziti inferiori. NATO ii va demonstra lui Trump ca tot mai multe tari membre vor aplica nivelul de cheltuieli pentru Aparare de 2% din PIB, nivel convenit de aliati. Germania se indreapta insa foarte incet spre acest obiectiv, iar starea Bundeswehr este dezolanta.In ansamblu, de fapt, capacitatea de reactie a trupelor europene este una scazuta. Iar Angela Merkel trebuie sa se prezinte la raport la Bruxelles in contextul acestor slabiciuni. Iar presedintele american nu va pierde ocazia sa se foloseasca de ele: cum spuneam, el este in campanie electorala pentru alegerile pentru Congres din noiembrie.Viitorul relatiilor in NATO a fost deja schitat de ministerul polonez al Apararii. Polonia a propus sa ofere anual doua miliarde de dolari pentru stationarea de trupe americane suplimentare. Aceasta abordare comerciala de a oferi bani in schimbul protectiei ar putea sa fie pe placul lui Trump, caruia ar putea sa-i serveasca si ca model pentru relatiile cu ceilalti aliati europeni.Statele NATO pot doar sa spere ca presedintele celei mai puternice armate de pe glob isi va respecta obligatiile apartenentei la Alianta. In caz extrem, pentru a-si impune propria vointa, Trump ar putea ameninta inclusiv cu retragerea Americii din NATO.Nu ar fi deloc un scenariu imposibil, dupa ce, in urma cu doi ani, pe atunci candidatul Trump, aflat in campanie electorala prezidentiala, a descris NATO drept o structura superflua. Iar crearea unei cooperari militare europene ca alternativa la NATO este inca doar un proiect aflat la inceput. Construirea unei astfel de forte ar dura ani buni si nu ar putea inlocui capacitatile militare ale SUA.Diplomatii NATO privesc cu mare interes si la intalnirea din Finlanda dintre Trump si Vladimir Putin. Imperiul rus, condus de acesta din urma, este considerat amenintarea principala pentru Europa de catre multe state din NATO.Lista temelor incomode pe care Trump ar trebui sa le abordeze cu Putin este una foarte lunga: de la conflictul din Ucraina, pana la razboiul cibernetic. Summit-ul NATO de la Bruxelles ar urma sa decida o recomandare in acest sens. Dar isi va mai aminti Trump de ea la Helsinki? Greu de prevazut.Trump ar fi pregatit pentru orice la intalnirea cu Putin, dupa cum a declarat el in discursul electoral din Indiana. Sa fie de bine sau de rau? Daca va merge bine, in sensul dorit de NATO, atunci presedintele american l-ar putea influenta pe omologul rus. Daca va merge prost, fronturile s-ar putea radicaliza si mai mult.Sigur este un singur lucru: spectacolul Trump va fi unul de succes in ochii si interpretarea principalului sau protagonist. Laudele de sine exacerbate ale presedintelui american, care este convins de propria maretie, pot fi deja auzite in avans. NATO, regina, Putin? It's gonna be great!