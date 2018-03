Razboiul comercial declansat de Trump: Seful SUA se infoaie la UE, chinezii vorbesc despre un dezastru economic

Ziare.

Presedintele Statelor Unite a semnat in aceasta saptamana documentele pentru introducerea unor taxe vamale de 25% pentru importurile de otel si de 10% pentru importurile de aluminiu ale tarii sale.Iar sambata, Uniunea Europeana si Japonia au cerut SUA sa le acorde exceptii de la tarifele pentru importuri, Tokyo cerand "un comportament guvernat de calm".La scurt timp a venit si reactia lui Trump, care a vizat blocul comunitar. "Uniunea Europeana, tari minunate care trateaza foarte prost Statele Unite in ceea ce priveste comertul, se plange de tarifele pentru otel si aluminiu. Daca va renunta la barierele si tarifele oribile aplicate produselor americane, vom proceda si noi la fel. Mare deficit. In caz contrar, vom taxa automobilele etc. CORECT", a scris Trump pe Twitter.Mesajul vine in contextul in care comisarul UE pentru Comert, Cecilia Malmstrom, a spus ca "nu este clar" daca blocul comunitar va fi exceptat de la tarifele planificate de SUA.Reamintim ca Mexic, Canada si Australia si-au asigurat scutirea de tarifele de 25% pentru otel si de 10% pentru aluminiu anuntate de Trump, cu toate ca decizia in cazul primelor doua tari mentionate este conditionata de progresul renegocierilor pentru Acordul Nord-American de Liber-Schimb.Trump a numit aceste tarife drept o problema de securitate nationala si a avertizat ca va taxa importurile de automobile din Uniunea Europeana si ca va impune taxe reciproce tarilor care vor aplica taxe vamale mai mari produselor americane decat cele aplicate de SUA produselor din aceste state.Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu, transmite Reuters.China reprezinta obiectul nemultumirii lui Trump, deoarece cresterea capacitatii de productie a acesteia a contribuit la oferta excedentara de otel. Tara asiatica s-a angajat in repetate randuri sa isi apere "interesele si drepturile legitime", daca va fi tinta unor masuri comerciale din partea Statelor Unite.In aceste conditii, Zhonga spus ca tara sa nu doreste un razboi comercial si ca nu va initia unul."Nu exista castigatori intr-un razboi comercial. Va aduce doar dezastru in China, Statele Unite si restul lumii", a aratat acesta.China poate face fata oricarei provocari si isi va proteja cu hotarare interesele, dar cele doua tari vor continua discutiile, a adaugat Zhonga."Nimeni nu vrea sa se lupte intr-un razboi comercial si toata lumea stie ca daca esti in conflict cu cineva sufera si ceilalti si nu este in beneficiul tau", a adaugat oficialul.Statele Unite sunt cel mai mare importator de otel din lume, iar in 2017 a cumparat din strainatate 35 de milioane de tone din aceasta materie prima. Dintre aceste importuri, importurile din Coreea de Sud, Japonia, China si India au reprezentat 6,6 milioane de tone.Tensiunile comerciale dintre SUA si China s-au amplificat de la alegerea lui Trump ca presedinte.Tara asiatica a livrat americanilor doar o mica parte din otelul importat, dar expansiunea sa economica a contribuit la o supraoferta de otel pe piata mondiala, care a dus la scaderea preturilor.