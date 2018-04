Razboiul comercial dintre Trump si China face victime colaterale: BMW si alti producatori germani de automobile, prinsi la mijloc

Replici dure intre China si SUA

Astfel, propunerile Beijingului de aplicare a unei taxe de 25% pe exporturile fabricilor auto din SUA vor afecta aproape 270.000 de vehicule, in valoare de 11 miliarde de dolari, dintre care vehiculele producatorilor germani reprezinta 7 miliarde de dolari, scrie Reuters."Aceasta este o taxa suportata de sudul german, nu de SUA. O taxa suplimentara de 25% pentru automobile ar reprezenta un impact negativ de 1,73 de miliarde de dolari directionat catre sudul german de catre China", au apreciat analisti ai firmei Evercore ISI.BMW, cel mai mare exportator de vehicule din SUA, in functie de valoare, are cea mai mare fabrica a sa in Spartanburg, Carolina de Nord, si va suporta un impact de 965 de milioane de dolari, in timp ce tarifele Chinei vor reperezenta un impact de 765 de milioane de dolari pentru Daimler, estimeaza Evercore ISI.BMW fabrica la Spartanburg SUV-urile X3, X4, X5, X6 and X7, iar disputa comerciala va amplifa presiunea de a transfera productia unor vehicule cu vanzari mari, cum este X5, in afara Statelor Unite, a declarat o sursa de rang inalt din cadrul grupului german.Transferarea productiei la o alta fabrica va costa la randul ei milioane de euro, implementarea va dura luni de zile, iar decizia va fi luata tinand cont de factorii pe termen lung, a declarat luna trecuta Peter Schwarzenbauer, membru in consiliul de administratie al BMW.Aproximativ 18% din totalul vehiculelor BMW vandute anul trecut pe cea mai mare piata auto din lume au fost exportate de la Spartanburg, si anume 100.203 de automobile, iar compania a avertizat ca escaladarea conflictului comercial "ar fi daunatoare pentru toti actionarii".China a avertizat ca va dubla tariful la 50% pentru toate automobilele importate si alte bunuri fabricate in SUA, pentru a riposta la tarifele propuse de Trump pentru produse ca vehicule si componente auto.Daimler, compania mama a Mercedes-Benz, a refuzat sa ofere date exacte referitoare la exporturile sale din SUA in China."Nu facem speculatii legate de negocierile in curs. Monitorizam indeaproape situatia".Intre alte companii care vor fi afectate se afla Tesla, care livreaza conform estimarilor 15.000 de automobile pe an in China, si Ford.Amenintarile reciproce au devenit aproape zilnice, saptamana aceasta, de o parte si de alta a Pacificului, Ministerul chinez al Comertului reactionand fara intarziere fata de ultimele avertismente ale presedintelui american, in pofida faptului ca in China este zi de sarbatoare."Daca Statele Unite ignora opozitia Chinei si a comunitatii internationale si insista in masurile lor unilaterale si protectioniste, China este pregatita sa mearga pana la capat, indiferent care va fi pretul", a avertizat Beijingul."Noi nu vrem un razboi comercial, dar nu ne e frica sa purtam unul", a repetat Guvernul chinez intr-un comunicat.Cu cateva ore mai inainte, Donald Trump a amenintat sa impuna noi taxe vamale importurilor chineze, dubland miza de la 50 la 100 de miliarde de dolari, in pofida unor ingrijorari ce apar in mediile de afaceri americane."Am cerut Departamentului Comertului sa examineze daca 100 de miliarde de dolari suplimentari in tarife vamale ar fi adaptate, prin aplicarea articolului 301 (cu privire la proprietatea intelectuala), iar in acest caz sa identifice produsele carora le-ar putea fi impuse", a anuntat presedintele american intr-un comunicat.In pofida faptului ca a decis in mod clar sa amplifice presiunile cu un nivel, raspunzand cu aceeasi moneda Beijingului - pentru moment este vorba doar despre amenintari.Reprezentantul american al Comertului (USTR) Robert Lighthizer a notat intr-un comunicat ca, la fel ca masurile de retorsiune comerciale anuntate pe 3 aprilie de catre Statele Unite, ele vor intra in vigoare doar in urma unui proces de consultare publica.Cu toate acestea, perspectiva unui razboi comercial real ii ingrijoreaza pe investitori, iar cursul Bursei a fost afectat in ultimele saptamani."Presedintele Trump propune un raspuns adecvat recentei amenintari a Chinei de a impune noi tarife vamale. In urma unei anchete detaliate, USTR a gasit probe irefutabile potrivit carora actiunile nerezonabile ale Chinei ameninta economia americana", a continuat el.USTR denunta inca o data practici chineze care tin, potrivit americanilor, de jaful proprietatii intelectuale a intreprinderilor ameriane ce vor sa activeze in China, unde fac deja afaceri.Raspunzand publicarii marti de catre administratia Trump a unei liste de produse importate din China, susceptibile sa fie supuse unor noi taxe vamale, Beijingul a replicat printr-o lista vizand produse americane mai strategice - ca soia, automobile si aeronautica, la un nivel echivalent primelor masuri anuntate de Washington: 50 de miliarde de dolari.Beijingul a avut grija sa-si intocmeasca lista cu viitoare produse de taxat astfel incat sa loveasca cat mai dur regiuni care au votat in favoarea lui Donald Trump, potrivit unor experti.Acesta este un mod de a exercita un maximum de presiune asupra miliardarului, care da asigurari ca va candida la un al doilea mandat.China a depus, de asemenea, plangere la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) cu privire la "masurile tarifare vizand produse chineze" pe care Statele Unite intentioneaza sa le introduca.Donald Trump s-a lansat intr-o lupta fara mila impotriva deficitului Statelor Unite, pe care-l considera semnul slabiciunii predecesorilor sai, ce au lasat restul lumii sa profite de pe urma Statelor Unite.China este vizata in mod special. Deficitul comercial american - 375,2 miliarde de dolari in 2017 - fata de Beijing l-a determinat pe Trump sa le ceara conducatorilor chinezi sa "reduca, imediat, acest deficit cu 100 de miliarde de dolari".Ultimele date americane, publicate joi, arata ca, de la inceputul anului, deficitul bilateral in comertul de bunuri a crescut cu peste 20%."Noi nu suntem intr-un razboi comercial cu China, acest razboi a fost pierdut acum multi ani de catre persoane proaste sau incoompetente, persoane reprezentand Statele Unite", a apreciat Trump.Ministrul chinez de Externe Wang Yi, aflat in vizita la Moscova joi, a indemnat la o mobilizare internationala contra Washingtonului."Comunitatea internationala trebuie sa se opuna in ansamblul sau unor astfel de actiuni unilaterale si incalcari ale regulilor, sa apere in ansamblul sau cresterea economiei mondiale si sa-i ajute pe cei care cred ca le este permis totul sa-si regaseasca bunul simt", a declarat Wang Yi intr-o conferinta de presa.