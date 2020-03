Razboiul dezinformarii SUA-China in cazul coronavirusului se intensifica: Trump arunca in joc serviciile secrete

Tensiunile intre cele doua state

Pe de o parte, Trump si ai sai incearca sa sublinieze raspandirea bolii ca urmare a unui "virus chinez" si denunta autoritatile de la Beijing ca nu au reusit sa identifice, sa opreasca sau sa avertizeze la timp despre COVID-19.Administratia Trump a implementat o campanie coordonata de comunicare, care include mesaje trimise de Consiliul de Securitate Nationala (NSC). Oficialii americani sunt pusi sa scoata in evidenta o presupusa musamalizare a Chinei si campania ulterioara de dezinformare venita de la Beijing, sustine CNN, intr-o analiza exhaustiva despre acest subiect intitulata " Jocul de-a arunca vina in cazul dezinformarilor privind coronavirusul se intensifica intre SUA si China. Cu toate acestea, nu este clar daca administratia Trump are o strategie cuprinzatoare in vigoare pentru a combate presiunea dezinformarii venite de la Beijing, deoarece oficialii chinezi continua sa raspandeasca cu varf si indesat informatii false si inselatoare despre virus.Tensiunile intre Washington si Beijing cu privire la cine este de vina pentru raspandirea coronavirusului au inceput in urma cu cateva saptamani: China continua sa nege ca virusul isi are originea in ograda sa, in timp ce oficialii americani de top, inclusiv secretarul de stat Mike Pompeo, au aratat cu degetul direct spre Beijing.Oficialii americani erau oricum de multa vreme sceptici cu privire la informatiile oficiale provenite din China, inclusiv numarul de cazuri pe care le-a raportat public tara comunista, dar tensiunile diplomatice dintre cele doua tari au escaladat in ultimele zile.In ciuda elogiilor pe care Trump le-a adus initial presedintelui chinez Xi Jinping, liderul de la Casa Alba a criticat ulterior dur modul in care Beijingul a intarziat sa actioneze in cazul coronavirusului, in ceea ce priveste manipularea de catre chinezi a focarului si eforturile de a arunca vina asupra SUA.Autoritatile chineze "ar fi trebuit sa ne informeze", a apreciat duminica presedintele american, care a repetat expresia "virus chinez", ceea ce irita puternic regimul de la Beijing. El a spus din nou ca relatia chino-americana este "foarte buna"."As fi apreciat ca ei sa ne informeze despre aceasta problema cu trei luni mai devreme", a repetat presedintele american."Am fi putut salva multe vieti in intreaga lume", a adaugat presedintele SUA.Beijingul nu a ezitat sa riposteze.Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Chinei a declarat, luni, ca SUA incearca sa defaimeze guvernul sau, sa arunce responsabilitatea si sa gaseasca un tap ispasitor, sustinand ca afirmatiile oficialilor americani potrivit carora virusul isi are originea in Wuhan sunt "imorale si iresponsabile"."Cred ca multi oameni, cand a inceput prima data pandemia, s-au gandit, aceasta este o oportunitate pentru cooperare globala", a declarat pentru CNN dr. Matthew Kroenig, fost oficial din cadrul Ministerului Apararii si CIA, care acum lucreaza ca profesor la Universitatea Georgetown."Ceea ce am vazut in schimb este ca a devenit doar o noua arena pentru ca aceasta mare rivalitate a puterii sa se joace", a spus el, adaugand ca regimurile autocratice, in special China, folosesc dezinformarea pentru a incerca sa promoveze alte obiective geopolitice, si anume pozitionandu-se ca un lider global responsabil.Acest razboi continuu al cuvintelor a fost alimentat de afirmatiile oficialilor administratiei SUA cum ca China raspandeste in mod activ dezinformarea cu privire la originile virusului, in efortul de a arunca vina asupra SUA si altor state pentru actuala pandemie globala.La inceputul acestei luni, ambasadorul Chinei la Washington a fost chemat la Departamentul de Stat din cauza unui tweet al purtatorului de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Lijian Zhoa, care a amplificat o teorie a conspiratiei in crestere conform careia coronavirusul nu este originar din China si ar fi putut fi adus acolo de armata americana."Cand aveti ambasadorul chinez si ministrul de Externe spunand prin masina lor de propaganda ca militarii Statelor Unite au conceput cumva acest virus si l-au raspandit in China, este absolut fals", a spus parlamentarul de Texas, Michael McCaul, unul dintre republicanii de top din cadrul Comitetului Afacerilor Externe al Camerei Reprezentantilor din Statele Unite, intr-o declaratie data luni pentru CNN."Toata lumea stie adevarul aici, iar adevarul trebuie sa iasa la iveala. Si nu vor ca adevarul sa iasa. De aceea, incep aceasta campanie de dezinformare", a acuzat Michael McCaul.Oficialii americani au monitorizat indeaproape eforturile de dezinformare ale Chinei si au incercat sa revina asupra numarului tot mai mare de afirmatii false din partea oficialilor chinezi din ultima luna.Cu toate acestea, campania de dezinformare a Chinei este in desfasurare, avertizeaza oficialii americani, subliniind comentariile care au fost facute duminica de purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez. Lijian Zhoa a sugerat ca virusul a inceput in SUA inca din septembrie 2019 si ca cei care au facut o asa-zisa gripa la acea vreme au fost diagnosticati gresit.Potrivit surselor CNN, ca raspuns, administratia Trump a implementat o campanie de mesaje coordonate, care trebuie sa evidentieze o presupusa musamalizare a Chinei si campania ulterioara de dezinformare.Documentul NSC ar contine informatii de la mai multe agentii de securitate americane si subliniaza nevoia de a combate dezinformarea chineza, in special alegatia potrivit careia SUA ar fi sursa reala a virusului. Aceste date au fost confirmate pentru CNN de doi oficiali americani care ar fi vazut documentul."Au fost cateva discutii despre China si ce stiau ei si cand au stiut-o. (...) Trebuia sa stim imediat. Lumea are dreptul sa stie. Guvernul chinez a fost primul care a stiut de acest risc pentru intreaga lume", a declarat un inalt diplomat american in cadrul briefing-ului de la Casa Alba.Pompeo, impreuna cu alti aliati din administratia Trump, care includ seful personalului de la Casa Alba Mark Meadows si senatorul republican din Arkansas, Tom Cotton, au incercat, de asemenea, sa consolideze ideea ca virusul provine din China, referindu-se public la "virusul Wuhan" sau "virusul chinez."Aceasta caracterizare a fost adoptata recent de catre Trump insusi, in ciuda dezmintirilor din partea oficialilor din domeniul sanatatii, care spun ca descrierea este inselatoare si xenofoba. Saptamana trecuta, un fotograf l-a vazut pe Trump schimband cuvantul "corona" in "chinez" in remarcile sale deja pregatite.De cateva saptamani, mai multi consilieri i-au cerut presedintelui sa adopte o linie mai dura impotriva Chinei in ceea ce priveste gestionarea raspandirii coronaviruslui, facand ca Trump sa arate Beijingul drept responsabil pentru raspandire, in loc sa laude eforturile lui Xi, potrivit unor surse din administratie citate de CNN.Initial, Trump s-a abtinut sa critice public China, in ciuda sfaturilor aliatilor-cheie din Congres si din interiorul administratiei, inclusiv Mark Meadows, desi a interzis calatoriile din China la incurajarea unor republicani, inclusiv a lui Tom Cotton."O parte din reactia lenta a presedintelui este cauzata de faptul ca intra intr-un an electoral, economia merge bine si a vrut sa aiba acest portret, ca el controleaza tot, ca totul merge bine. La un moment dat, a devenit clar ca nu a fost asa", potrivit lui Kroenig."Am inteles instinctul initial, de a nu dori sa admita ca exista o problema, dar cred ca, in acest caz, a fost nefericitt", a adaugat el, mentionand ca inclinatia initiala a lui Trump a fost de a lauda China si relatia sa cu Xi, asa cum a mai facut-o in trecut.O sursa apropiata de Casa Alba a declarat pentru CNN la inceputul acestei luni ca Trump si-a exprimat in mod privat furia fata de China, dar nu a ajuns inca la punctul de a critica public Beijingul din cauza preocuparilor ca acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra discutiilor comerciale dintre cele doua tari.Acest lucru se vede si in aparitiile publice. Cand a fost intrebat despre China, Trump a declarat ca nu este multumit, dar apoi s-a intors si a aratat cantitatea de produse agricole americane pe care Beijingul continua sa le cumpere pe fondul raspandirii coronavirusului.Intrebat despre diferenta dintre retorica lui Trump si cea a mai multor consilieri de varf, un oficial american a remarcat ca presedintele a incercat de multe ori sa foloseasca o strategie "politist bun, politist rau", in relatia cu tarile straine si care pare sa fie cazul in privinta crizei coronavirusului.