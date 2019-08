Razboiul lui Trump cu presa: Reteaua care se ocupa cu discreditarea jurnalistilor independenti

Tinte anihilate

Ziare.

com

Grupul a lansat deja informatii compromitatoare despre jurnalisti de la CNN, Washington Post si New York Times - trei organizatii media care l-au investigat "agresiv" pe Trump. New York Times relateaza ca aceasta campanie a conservatorilor, care a fost descrisa in detaliu de patru persoane familiare cu operatiunea, este cel mai recent efort al presedintelui Trump si al aliatilor sai "de a submina influenta relatarilor legitime de presa".Grupul a analizat postari din mediul online si declaratii facute de jurnalisti in ultimii zece ani, au precizat sursele.Doar o parte din ceea ce sustine reteaua ca a descoperit a ajuns deja la urechile americanilor, urmand ca mai multe informatii sa fie dezvaluite pe masura ce se apropie alegerile din 2020. Activistii au informatii nu numai despre jurnalisti, ci si despre familiile acestora, in special membrii care activeaza in domeniul politic, dar si activisti liberali sau alti opozanti ai presedintelui Trump.Nu se stie exact ce informatii au obtinut activistii pro-Trump, insa ce s-a publicat pana acum - desi sunt informatii scoase din context sau prezentate intr-un mod inselator - s-a dovedit a fi autentic. In plus, au si afectat pe plan profesional jurnalistii vizati, unii pierzandu-si locul de munca.Sursa citata precizeaza ca unul dintre "jucatorii principali" din aceasta operatiune este Arthur Schwartz (47 de ani), consultant conservator, care este prieten cu Donald Trump Jr., fiul cel mare al presedintelui.Biroul de presa de la Casa Alba a transmis ca nici presedintele si nici alti oficiali din Administratia Trump nu stiu si nu au fost implicati in aceasta operatiune.Operatiunea vizeaza jurnalistii, folosind una dintre cele mai eficiente arme de lupta politica - cercetari profunde si laborioase in informatiile publice ale adversarilor pentru a gasi contradictii, opinii controversate sau afilieri toxice.Grupul liberal Media Matters for America a fost unul dintre cele care au initiat cercetarea si publicarea declaratiilor publice controversate ale unor personalitati mass-media conservatoare.Insa diversi activisti au rasucit acest concept in moduri incompatibile cu etica jurnalistica traditionala, folosind identitati false, povesti elaborate sub acoperire sau chiar videoclipuri pentru a-i prinde pe jurnalisti pe picior gresit.Apoi fac publice clipurile video sau declaratiile, deseori in moduri inselatoare, pentru a le stirbi credibilitatea ziaristilor.In cazul retelei pro-Trump, cercetarile asupra jurnalistilor sunt desfasurate in beneficiul politic al Casei Albe. Sunt vizati nu numai jurnalistii de renume care contesta Administratia Trump, ci oricine lucreaza pentru orice organizatie de stiri pe care membrii retelei o considera ostila lui Trump.Avocat de profesie, Schwartz s-a dat bine pe langa membrii familiei Trump, devenind unul dintre cei mai agresivi aparatori ai acestora. Acum el este cunoscut pentru faptul ca ii hartuieste pe reporterii despre care el crede ca i-au deranjat pe cei din familia Trump.In mod public s-a luat de republicanii pe care ii crede neloiali, inclusiv de fostul sef de personal de la Casa Alba, Reince Priebus, despre care a raspandit zvonuri.Alte tinte ale retelei pro-Trump sunt jurnalistii tineri care au crescut cu social media si au scris diverse lucruri in mediul online inainte sa devina jurnalisti profesionisti.La o saptamana dupa ce un reporter CNN s-a contrat cu Trump in timpul unei conferinte de presa, Schwartz a dat publicitatii un tweet vechi al acestuia, din 2011. In tweet, jurnalistul respectiv scria ceva impotriva homosexualilor, asa ca alte asemenea mesaje de pe Twitter au iesit rapid la iveala, iar credibilitatea acestuia a fost grav afectata, chiar daca el a cerut scuze in mod public.In ultimele luni, Schwartz a mai scos la iveala un mesaj de pe Twitter, vechi de cel putin 10 ani, al unui reporter de la The Post.In luna iulie, cam in acelasi timp in care CNN publica un articol care dezvaluia niste postari vechi de-ale lui Trump (in care afirma ca Barack Obama era un musulman a carui loialitate fata de Statele Unite este "discutabila"), Schwartz a scos si el la iveala tweet-uri antisemite, din 2011, ale unui editor foto de la CNN.Tweet-urile au stat la baza mai multor articole aparute in presa conservatoare, iar conservatorii au inceput sa il atace pe acesta. Sub presiunea publica, el si-a dat demisia si a cerut scuze public, insa atacurile nu s-au oprit.Elshamy, care acum are 25 de ani, a spus ca a postat tweet-urile cand avea 15-16 ani si, fiind crescut in Egipt, inca nu stapanea bine limba engleza, asa ca nu intelegea pe deplin sensul cuvintelor.Donald Trump este recunoscut pentru faptul ca se afla intr-un razboi permanent cu mass-media si nu rateaza nicio ocazie sa critice jurnalistii, din tot felul de motive.