Reactia Iranului, dupa ce Trump a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear

Rouhani a afirmat ca Iranul este gata sa isi reia programul nuclear, care fusese inghetat in schimbul ridicarii unor sanctiuni, dar inainte de a face acest pas va discuta cu celelalte state semnatare ale acordului - Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania.Presedintele iranian a mai apreciat ca Trump are un istoric de subminare a tratatelor internationale.Totodata, dupa declaratia de la Casa Alba a presedintelui american Donald Trump privind retragerea Statelor Unite din acord, televiziunea de stat de la Teheran a apreciat ca decizia este ilegala. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti seara ca retrage Statele Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015.Trump a argumentat ca el lansase de mult timp avertismente in legatura cu Acordul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept "defectuos".Liderul de la Casa Alba sustine ca Iranul incearca sa fabrice arme atomice, oferind asigurari ca Statele Unite nu vor permite acest lucru."Nicio actiune a regimului nu a fost mai periculoasa decat cursa sa a inarmarii nucleare si a mijloacelor de a le lansa. Dupa consultari cu aliatii, imi este clar ca acest Acord nu poate impiedica activitatile atomice iraniene. Anunt astazi retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear iranian.Decizia de astazi transmite un mesaj esential: Statele Unite nu mai lanseaza amenintari fara continut. Cand fac promisiuni, le respect. Retragerea din acest Acord va face America mult mai sigura", a afirmat Donald Trump.Liderul SUA a precizat ca va semna un decret prezidential prin care va incepe reactivarea sanctiunilor contra Iranului.