Reactii internationale, dupa ce SUA s-au retras din Acordul nuclear: Cine saluta decizia lui Trump

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la decision americaine de sortir de l'accord nucleaire iranien. Le regime international de lutte contre la proliferation nucleaire est en jeu.https://t.co/fHuuUMUsCj - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 8, 2018

, anuntase deja ca Uniunea este "hotarata sa mentina" acordul din 2015, prin care Iranul a acceptat sa isi inghete programul nuclear, in schimbul ridicarii unor sanctiuni, informeaza AFP., a afirmat ca deocamdata tara sa va respecta acordul chiar si fara participarea SUA, dar dupa ce va discuta cu celelalte parti semnatare - Rusia, China, Regatul Unit si Germania - ar putea sa isi reia programul nuclear., a scris in reteaua Twitter ca "Franta, Germania si Regatul Unit regreta decizia SUA de a se retrage din JCPOA (acronim al denumirii oficiale a acordului cu Iranul - n. red.). Este in joc regimul de neproliferare nucleara", citeaza DPA., a anuntat ca intentioneaza sa discute miercuri pasii urmatori cu omologii sai de la Londra, Paris si Berlin., a comunicat reactia Moscovei la anuntul facut de Trump: dezamagire, dar nu surpriza.au salutat decizia de la Washington. Televiziunea de stat de la Riad a aratat ca "Iranul a folosit castigurile economice de pe urma ridicarii sanctiunilor pentru a-si continua activitatile de destabilizare a regiunii". Premierul isralian, Benjamin Netanyahu, a afirmat ca "Israelul sustine in totalitate decizia curajoasa a presedintelui Trump de a respinge acordul nuclear dezastruos"., prin ministrul economiei, Nihat Zeybekci, a facut cunoscut ca isi va desfasura propriul comert cu Iranul si "nu va da socoteala nimanui pentru asta". Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti seara ca retrage Statele Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015.Trump a argumentat ca el lansase de mult timp avertismente in legatura cu Acordul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept "defectuos".Liderul de la Casa Alba sustine ca Iranul incearca sa fabrice arme atomice, oferind asigurari ca Statele Unite nu vor permite acest lucru."Nicio actiune a regimului nu a fost mai periculoasa decat cursa sa a inarmarii nucleare si a mijloacelor de a le lansa. Dupa consultari cu aliatii, imi este clar ca acest Acord nu poate impiedica activitatile atomice iraniene. Anunt astazi retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear iranian.Decizia de astazi transmite un mesaj esential: Statele Unite nu mai lanseaza amenintari fara continut. Cand fac promisiuni, le respect. Retragerea din acest Acord va face America mult mai sigura", a afirmat Donald Trump.Liderul SUA a precizat ca va semna un decret prezidential prin care va incepe reactivarea sanctiunilor contra Iranului.