Refuzat de prim-ministrul Scotiei, Donald Trump isi petrece un week-end de vacanta, inainte de intalnirea cu Putin

Cuplul Trump va sta la Turnberry, la sud-vest de Glasgow, unde va petrece sfarsitul de saptamana inainte ca presedintele american sa se intalneasca cu Vladimir Putin la Helsinki.Dupa ce la Londra a fost primit de Theresa May, Trump a fost intampinat pe aeroportul din Glasgow de un reprezentant al guvernului britanic, si nu de prim-ministrul scotian, critic vehement al administratiei sale.Statiunea de golf din Turnberry a fost inaugurata de Trump in 24 iunie 2016, la o zi dupa referendumul britanic privind parasirea Uniunii Europene.In 2006, Trump a promis ca va construi pe 567 de hectare in apropiere de Aberdeen cel mai mare teren de golf din lume. Propunerea a fost bine primita de guvernul de la acea vreme, iar Trump a devenit un ambasador scotian la nivel global. Insa localnicii s-au opus, iar consilierii locali au respins proiectul.Relatia dintre parti s-a imbunatatit cand Trump a promis ca va crea 6.000 de locuri de munca si va investi 1 miliard de dolari.Trump Organisation a cheltuit 100 de milioane de dolari si a angajat in jur de 650 de persoane, temporar si permanent, insa insista ca statiunea este in curs de dezvoltare.