Reprezentantele democrate din Congres atacate de Trump reactioneaza: E un atac rasist in mod flagrant

Intr-o conferinta de presa comuna, cele patru femei i-au raspuns lui Trump dupa ce acesta le-a transmis "sa se intoarca in tarile pline de infractiuni" din care vin Dintre cele patru, doar Ilhan Omar, care reprezinta statul Michigan, nu a fost nascuta in SUA. Ea a venit in Statele Unite la varsta de 12 ani ca refugiat iar cinci ani mai tarziu a obtinut cetatenia americana, informeaza The Guardian.Cele patru femei - Omar, Alexandria Ocasio-Cortez din New York, Rashia Tlaib din Michigan si Ayanna Pressley din Massachusetts - au numit afirmatiile lui Trump ca fiind un atac "rasist in mod flagrant" asupra unor alese in Congres si o incercare de a distrage atentia de la practicile corupte si inumane ale administratiei sale."Este o distragere de la problemele care conteaza pentru poporul american, pentru care noi am fost trimise aici cu un mandat de la cei care ne-au ales", a declarat Pressley, prima femeie de culoare aleasa in Congres din Massaschusetts."Este agenda nationalistilor care sustin suprematia albilor, fie ca se intampla in chat-uri online sau la televiziuni, iar acum a ajuns in gradina Casei Albe", a afirmat Omar, evocand "un moment istoric" pentru SUA.Facand referire la comentariile vulgare facute de Trump in public si in privat despre femei, persoane de culoare si natiuni africane, Omar a declarat ca el a incalcat juramantul sau prin permiterea "unor abuzuri fata de drepturile omului" la granita dintre SUA si Mexic si prin colaborarea cu un guvern strain la alegerile prezidentiale din 2016, acuzatie negata de Trump."Este timpul sa nu ii mai permitem acestui presedinte sa faca o farsa din Constitutia noastra. Este timpul sa suspendam acest presedinte", a precizat ea.Ocasio-Cortez, care s-a nascut in Bronx, New York, a declarat ca nu a fost surprinsa de comentariile lui Trump."Acest presedinte ... nu stie cum sa isi apere politicile, asa ca ne ataca personal", a afirmat Ocasio-Cortez.Tlaib, fiica unor imigranti pakistanezi nascuta in Detroit, a cerut din nou ca Trump sa fie suspendat din cauza "lipsei de respect fata de Constitutia Statelor Unite"."Din pacate, nu este prima si nici ultima oara cand auzim un limbaj dezgustator de la presedinte. Stim ca acesta este el", a afirmat ea.In acelasi timp cu discursul celor patru, Trump a postat pe Twitter afirmand ca declaratiile sale provocatoare au fortat democratii sa le sustina pe cele patru membre ale Congresului iar acest lucru inseamna ca ei "sustin socialismul, ura fata de Israel si fata de SUA! Nu este bine pentru democrati!".Luni, Trump le-a atacat din nou , in mod violent, pe patru alese democrate provenind din randurile minoritatilor, pe care le-a acuzat ca "iubesc inamicii" Americii si le-a indemnat sa paraseasca Statele Unite, daca sunt nefericite.