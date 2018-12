Reprezentantul SUA in coalitia anti-ISIS a demisionat, in semn de protest fata de decizia lui Trump de retragere a trupelor

Ziare.

com

Cu numai 11 zile in urma, McGurk a spus ca ar fi "imprudent" sa considere ca IS este invins si, prin urmare, nu ar fi intelept ca fortele americane sa revina acasa. El a decis sa isi devanseze intentia de a parasi functia la mijlocul lunii februarie.McGurk, numit in functia de presedintele Barack Obama in 2015 si mentinut de Trump, a declarat in scrisoarea sa de demisie ca militantii au fost redusi substantial, dar inca nu au fost invinsi si ca retragerea prematura a fortelor americane din Siria ar crea conditiile ca gruparea sa creasca.McGurk a remarcat, de asemenea, castiguri in campania impotriva IS, dar ca munca nu a fost inca terminata.