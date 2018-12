Reprezentantul SUA in coalitia anti-ISIS a demisionat. Trump: Un eveniment de nimic exploatat de creatorii de fake news

Ziare.

Informatia a fost confirmata si de presedintele american, Donald Trump, care a desconsiderat atentia acordata de media acestui eveniment, relateaza dpa."Brett McGurk, pe care nu il cunosc, a fost numit de presedintele Obama in 2015. Trebuia sa plece in februarie, dar a demisionat inainte de asta. Mare gest? Stirile false fac o mare scofala dintr-un eveniment de nimic", a scris Donald Trump pe Twitter.Trump a mai scris si ca daca un alt presedinte in afara de el ar fi ordonat retragerea trupelor din Siria, "acea persoana ar fi eroul cel mai popular din America".Media americane au relatat ca Brett McGurk isi va parasi postul mai devreme decat se anticipa din cauza recentei schimbari de strategie a lui Trump in Siria, dupa o decizie similara a secretarului apararii, Jim Mattis. Citeste si Erdogan spune ca Turcia va lansa operatiuni antiteroriste in Siria, dupa decizia SUA de retragere a trupelor