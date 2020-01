Republicanii, acuzati ca "trucheaza" procesul de destituire al lui Trump

Ziare.

La cinci zile dupa ce au jurat sa faca dreptate "in mod impartial", cei 100 de senatori s-au reunit la 13:00 (18:00 GMT) la Capitoliu, sediul Congresului la Washington Prima lor sarcina va fi de a adopta o rezolutie pentru a incadra desfasurarea acestui proces istoric, care intervine cu zece luni inainte de alegerile prezidentiale, riscand sa afecteze campania de realegere a lui Donald Trump.Dar, inca de dimineata, alesul democrat Adam Schiff, desemnat sa formuleze acuzatia, le-a reprosat republicanilor organizarea unui "proces trucat"."Ei comprima durata procesului" cu scopul ca audierile "sa dureze pana tarziu in noapte" cand "americanii nu se uita" la televizor, a protestat el, referindu-se la regulile propuse de seful majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell.De cealalta parte a Atlanticului, Donald Trump, la sosirea sa la Forumul economic mondial de la Davos, a calificat marti inca o data procesul drept "farsa" si "vanatoare de vrajitoare".Senatorii urmeaza sa stabileasca daca presedintele este vinovat de abuz de putere si de obstructionarea bunei desfasurari a lucrarilor Congresului, dupa cum il descrie actul de acuzare adoptat in decembrie de Camera Reprezentantilor.In centrul scandalului se afla o convorbire telefonica din iulie in cadrul careia Donald Trump cerea omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski sa ancheteze asupra lui Jon Biden, adversarul sau potential la alegerile prezidentiale din noiembrie.Influentul senator Mitch McConnell doreste sa impuna dezbaterilor un ritm fortat, decis sa ofere presedintelui o achitare rapida, in cel mult doua saptamani.In program, potrivit regulilor care le-a propus el luni seara tarziu: doua runde de cate 12 ore pentru acuzare si tot atatea pentru aparare, cu scopul ca partile sa-si expuna argumentele, iar apoi 16 ore de intrebari din partea senatorilor. Seful democratilor din Senat, Chuck Schumer, a reactionat denuntand o "rusine nationala".Seful republicanilor din Senat a "ales sa desfasoare o operatiune de disimulare pentru a-l acoperi pe presedinte", a spus la randul sau presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi.Acesta este al treilea proces de destituire a unui presedinte american, dupa cele ale Andrew Johnson in 1868 si Bill Clinton in 1999.Absent de la audieri, Donald Trump va fi reprezentat de o echipa de avocati.Democratii, majoritari in Camera Reprezentantilor care a declansat ancheta de destituire, il acuza pe fostul magnat imobiliar ca a exercitat santaj asupra Kievului: lansati ancheta (impotriva lui Joe Biden ) sau blocam un ajutor militar crucial."Presedintele nu a facut nimic rau", raspund avocatii sai, argumentandu-si pozitia in 110 pagini pe care le-au depus luni in atentia Senatului.Aceasta este linia de aparare a fostului om de afaceri newyorkez de 73 de ani.De cateva luni, el afirma ca apelul sau catre presedintele ucrainean era "perfect".Denuntand un "proces trucat", echipa juridica a Casei Albe, in care se afla cateva vedete din domeniul justitiei, precum fostul procuror Kenneth Starr, care a participat la procesul lui Bill Clinton in dosarul Lewinsky, a cerut Senatului sa-l "achite imediat" pe cel de-al 45-lea presedinte al SUA.Cel care isi va asuma rolul de procuror general in cadrul procesului, alesul democrat Adam Schiff, intentioneaza sa demonstreze ca Donald Trump "a recurs la o treime din greselile constitutionale care merita o destituire": "el a solicitat o ingerinta straina, a pus in pericol securitatea noastra nationala si a incercat sa triseze in vederea viitoarei alegeri".In realitate, achitarea pare practic asigurata pentru Donald Trump, datorita majoritatii republicane din Senat, unita in spatele sau.Durata dezbaterilor ramane in schimb o problema nerezolvata.Abia dupa prima etapa de expunere a argumentelor si intrebarilor senatorilor, Mitch McConnell intentioneaza sa supuna la vot problema cruciala a martorilor.Democratii cer ca patru actori-cheie ai dosarului ucrainean sa fie convocati la bara, intre care seful de cabinet al Casei Albe, Mick Mulvaney, si fostul consilier pentru securitate nationala, John Bolton.Dar, pentru aceasta, ei trebuie sa castige de fiecare data un vot, ceea ce se anunta dificil fata de raportul de forte din Senat, unde republicanii dispun de 53 de alesi dintre cei 100.