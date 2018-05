Riscurile imediate ale deciziei lui Trump de a iesi din acordul cu Iranul. Prima criza importanta in NATO ne va costa scump

Benjamin Netanyahu, marele castigator

Trump si Netanyahu, parteneri de nadejde

Esec diplomatic al presedintelui Frantei si o ruptura in NATO

Macron a incercat, fara succes, sa il convinga pe Trump sa nu retraga SUA din acordul nuclear

America, mai izolata, Europa, mai fragila

Ce sa faca Romania?

Cel mai mare pericol

Acordul reprezenta un schimb intre marile puteri economice globale si Iranul, adica ridicarea sanctiunilor economice pentru Teheran si oferirea posibilitatii acestui stat supus embargoului de a exporta petrol in schimbul stoparii programului nuclear.Iranul, un stat condus autoritar si aflat sub tutela religiaosa, cu o populatie de peste 80 de milioane de locuitori, reprezinta o amenintare pentru pacea din Orientul Apropiat si pentru existenta statului Israel.Donald Trump a folosit intensiv in campania electorala atacul asupra acestui acord, dar si asupra celui de la Paris, pe probleme de mediu, pentru a descrie noua politica a SUA in cazul in care va veni la Casa Alba, una menita sa anuleze toate reusitele internationale de rasunet ale Administratiei Obama.Dupa un an si jumatate de cand e la Casa Alba, presat de ancheta lui Robert Mueller, fost sef FBI, desemnat de Congres pentru a cerceta legaturile dintre reprezentantii Rusiei si cercul de putere al lui Donald Trump, noul presedinte american a reusit sa extraga SUA din ambele acorduri, spre bucuria conservatorilor americani, incercand astfel sa recastige o parte din popularitatea pierduta."Franta, Germania si Marea Britanie vorbesc de perspectiva unei tensiuni transatlantice, deoarece companiile europene se vor confrunta cu reintroducerea sanctiunilor americane in ce priveste afacerile cu Iranul. China si Rusia, semnatare ale acordului, cel mai probabil se vor alatura Iranului, acuzand Statele Unite de incalcarea acestuia", scrie New York Times, anuntand efectele imediate ale deciziei lui Donald Trump.Iranul s-a aflat sub sanctiuni economice inca din 1979 , de la revolutia care a dus la inlaturarea unui regim monarhic, alungarea sahului, si instaurarea unei conduceri religioase aflate sub tutela ayatolahului.Cu tot regimul aspru al sanctiunilor economice, Iranul a reusit sa se inarmeze si sa se apropie cu pasi repezi de punctul in care ar fi putut sa produca arme nucleare. Incheierea acordului a avut exact acest scop, acela de a stopa programul nuclear al Iranului.Israelul s-a opus de la inceput acestui acord, urmarind mai degraba distrugerea acestui program prin actiuni militare punctuale. Intr-o conferinta tinuta saptamana trecuta, premierul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat opiniei publice informatii prin care acredita ideea ca Iranul incalca tratatul nuclear.Pornind de la aceasta prezentare, presedintele american si-a construit discursul prin care a justificat in fata opiniei publice americane renuntarea la aceasta intelegere."Acordul cu Iranul este defect. Daca nu facem nimic, stim exact ce se va intampla, intr-o perioada scurta de timp, cel mai mare sponsor al terorismului va fi pe punctul de a dobandi cele mai periculoase arme din lume", a declarat Trump, in alocutiunea tinuta la Casa Alba.Dar, odata cu aceasta decizie, apare o mare problema - prima fisura importanta in interiorul aliantei nord-atlantice. Prin vocea lui Emmanuel Macron, Franta, Germania si Marea Britanie au anuntat ca vor respecta in continuare acordul cu Iranul."Franta, Germania si Regatul Unit regreta decizia SUA de a parasi tratatul. Este in joc regimul de neproliferare nucleara", a scris presedintele Frantei pe Twitter , la scurt timp dupa ce Donald Trump a semnat documentul.La jumatatea lunii aprilie, presedintele francez a fost intr-o vizita oficiala la Casa Alba, unde a incercat din rasputeri sa schimbe decizia lui Donald Trump cu privire la tratatul nuclear cu Iranul. La sfarsitul acesteia, a recunoscut ca nu a reusit.Detasarea SUA de politica Uniunii Europene este o veste proasta pentru toata lumea, America va pierde din influenta globala, iar Europa va fi mai slaba si mai expusa actiunilor de dezbinare promovate de Rusia si China."Decizia presedintelui Trump se inscrie in linia conservatoare (sau neo-conservatoare) mai combativa a politicii externe republicane. Astfel de decizii se valideaza sau se invalideaza de istorie, de desfasurari ulterioare, e greu sa le judeci prospectiv. Politica lui Reagan fata de URSS, de exemplu, desi a generat initial rezerve, s-a dovedit castigatoare, un adevarat triumf al realismului in teoria relatiilor internationale.Politica lui Bush Jr. fata de Irak, pe de alta parte, nu s-a bucurat de acelasi succes. Pe de o parte, e limpede ca Iranul genereaza ingrijorari in zona - dar nu atat prin tema nucleara, cat prin rolul pe care il joaca in zone fierbinti precum Siria, Yemen, Afganistan, prin influenta majora din Liban, prin rolul decisiv in aceasta falie tot mai adanca intre sunniti si siiti.Pe de alta parte, asa cum sustine Uniunea Europeana, Iranul pare sa evolueze rezonabil in zona acordului nuclear - si este mai bine ca el sa fie pastrat in interiorul unui spatiu de dialog. Cu alte cuvinte, e genul de decizie in care conteaza enorm unde pui accentul, iar viziunile de politica externa sunt foarte diferite", a declarat pentru Ziare.com deputatul PNL Ovidiu Raetchi , vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor."Iesirea Statelor Unite dintr-un acord nuclear dezastruos, care asigura faptul ca Teheranul isi continua politica de dezvoltare a armelor nucleare, chiar daca cu o viteza mai lenta, este un gest de salutat. Nu cred ca ne permitem ca un regim care isi asuma deschis dorinta de a sterge natiuni intregi de pe harta sa detina arme nucleare.Kim Jong Un a incercat sa santajeze nuclear intreaga planeta si cel putin pana acum se pare ca nu a reusit. Speranta noastra este ca nici iranienii nu vor reusi sa faca acest lucru. Acum sper ca partenerii europeni vor intelege sa sustina demersurile Statelor Unite si ca nu vor alege sa apere un acord care nu face altceva decat sa destabilizeze si mai mult Orientul Mijlociu, prin intarirea aliantei Rusia-Iran-Siria in regiune si a proxy-urilor lor, Hamas si Hezbollah.Trebuie sa raspundem ferm acelor tari care incalca legislatia internationala, mai ales in materie de proliferare nucleara. Occidentul nu trebuie sa mai priveasca cu lasitate la astfel de lideri. Politica domnului Chamberlain s-a dovedit gresita acum opt decenii si cred ca este gresita si acum.In ceea ce priveste Romania, cred ca trebuie sa ramanem fideli aliantei cu NATO si in special parteneriatului strategic cu Statele Unite", a declarat pentrudeputatul Daniel Lucian Stanciu-Viziteu, membru USR in Comisia de Control SRI si fost membru in Comisia de Aparare a Camerei Deputatilor.Dar cea mai mare amenintare in urma acestei decizii o reprezinta posibilitatea declansarii unui conflict militar de amploare in Orientul Apropiat.Iranul va incerca sa castige influenta in Siria, va ameninta Israelul, dar si state arabe din regiune, si, cel mai probabil, se va intoarce la politica de inarmare nucleara.Intr-un astfel de context, un dezastru se poate produce in orice moment, iar consecintele economice vor fi importante. Cresterea pretului petrolului, care a inceput deja , va fi una dintre ele si va fi resimtita puternic de economiile din Uniunea Europeana.