Robert De Niro despre Donald Trump: "Abia astept sa-l vad in inchisoare"

Robert De Niro l-a criticat din nou pe Donald Trump, numindu-l pe seful de sat american un "gangster presedinte".De Niro a vorbit pentru cotidianul The Guardian inaintea premierei filmului lui Martin Scorsese, "The Irishman", in cadrul festivalului de film de la Londra. De Niro interpreteaza in acest film rolul criminalului platit Frank Sheeran, considerat vinovat de uciderea liderului sindical Jimmy Hoffa in 1975.De Niro a spus: "Avem o problema reala, imediata, in faptul ca avem un gangster pe postul de presedinte, si crede ca poate sa faca orice vrea. Problema e ca, daca scapa... avem o problema".Intrebat daca vede ca pe o posibilitate arestarea lui Trump in urma anchetei in curs, De Niro a raspuns: "O, abia astept sa il vad in inchisoare. Nu vreau sa moara, vreau sa ajunga dupa gratii".De Niro a reluat acest motiv si in timpul unei inregistrari difuzate vineri seara: "Azi avem un presedinte ciudat care crede ca e gangster si nici macar nu e un gangster bun.... Gangsterii au onoare, dai mana cu ei si se tin de cuvant. Dar cu el nu e cazul".Actorul, regizorul si producatorul Robert De Niro este considerat unul dintre cei mai talentati si mai influenti cineasti din toate timpurile. Dublu castigator al premiului Oscar, pentru rolurile din "Nasul: Partea II" (1975) si "Taurul furios/ Raging Bull" (1981), De Niro a facut multe alte roluri memorabile, mai ales in regia lui Martin Scorsese, in filme precum "Soferul de taxi/ Taxi Driver" (1976), "Baieti buni/ Goodfellas" (1990), "Promontoriul groazei/ Cape Fear" (1991) si "Casino" (1995).El este, de asemenea, unul dintre fondatorii celebrului Festival International de Film Tribeca de la New York, infiintat in 2002.