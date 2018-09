Robert Mueller accepta raspunsuri in scris de la Trump, dar insista si pentru audierea presedinteleui american

Ziare.

"Credeam ca suntem aproape de a ajunge la o intelegere pana cand a mentionat ca trebuie sa fiu de acord cu o audiere", a declarat Giuliani, care a informat ca negocierile intre cele doua parti continua, arata Reuters.Purtatorul de cuvant al procurorului special Robert Mueller, Peter Carr, a refuzat sa comenteze.Echipa de avocati ai lui Donald Trump negociaza pentru o posibila audiere a liderului de la Casa Alba cu echipa lui Robert Mueller in investigatia privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, pe care Moscova le-a negat in repetate randuri.Intr-o scrisoare trimisa avocatilor lui Trump saptamana trecuta, Mueller a informat ca este dispus sa accepte raspunsuri in scris, insa nu a negat o posibila audiere.Dupa trimiterea raspunsurilor in scris, echipa lui Mueller va hotari care este urmatorul pas."Vor un angajament. Am zis nu si vom vedea cum vor reactiona la acest lucru", a adaugat Giuliani.Donald Trump a exprimat public disponibilitatea de a fi audiat, desi avocatii presedintelui au obiectii fata de propunerile echipei de investigare.Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile. Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.