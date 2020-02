Roger Stone a fost condamnat la peste 3 ani de inchisoare

Ziare.

com

Judecatorul Amy Berman Jackson a anuntat sentinta dupa ce avocatul lui Stone a cerut ca acesta sa nu fie condamnat la inchisoare, intr-un caz care a provocat nemultumirea presedintelui Trump, transmite Reuters.Atitudinea beligeranta a lui Stone si minciunile acestuia reprezinta "un pericol pentru democratie", a spus judecatorul."El nu a fost judecat, asa cum s-au plans unii, pentru ca i-a luat apararea presedintelui. A fost judecat pentru ca l-a acoperit pe presedinte", a spus Jackson.Magistratul a adaugat ca "nu a fost nimic nedrept, fals sau rusinos in legatura cu investigatia procuraturii", citand cuvintele folosite de Trump.Judecatorul a mai spus ca Stone "stia exact ce face" atunci cand a publicat anul trecut o imagine pe pagina sa de socializare in care o arma era indreptata spre capul ei."Inculpatul s-a angajat intr-un comportament amenintator si intimidant fata de instanta", a mai afirmat judecatorul, care a apreciat ca asa ceva este "intolerabil".Magistratul a mai spus ca cererea initiala a procurorilor pentru o pedeapsa de 7-9 ani de inchisoare, retrasa ulterior de Departamentul de Justitie dupa ce Trump s-a plans public, a fost bine documentata, dar o astfel de pedeapsa "nu este necesara" in cazul lui Stone.Stone, care asteapta inca raspunsul la o solicitare pentru un nou proces, a refuzat sa vorbeasca la audierea pentru anuntarea sentintei.Judecatorul a precizat ca Stone nu a fost acuzat sau condamnat pentru ca ar fi avut vreun rol in a conspira cu Rusia, dar a explicat ca efortul sau de a obstructiona investigatia din Congres "a fost deliberat, planificat, nu un incident izolat".Cariera lui Stone alaturi de Partidul Republican incepe de la scandalul Watergate din anii 1970 si pana la campania lui Trump de acum patru ani.Stone a venit la tribunal la brat cu sotia sa, purtand ochelari de soare, fiind inconjurat de familie, prieteni si avocati. El a trecut pe langa un sobolan gonflabil urias, imbracat ca Trump, cu o cravata rosie si par galben si o pancarta prin care se cerea achitarea lui.Un trecator a strigat "tradatorule".Pe 15 noiembrie 2019, un juriu format din noua femei si trei barbati l-a gasit vinovat pe Stone pentru toate cele 7 capete de acuzare referitoare la mintirea Congresului, obstructionarea Justitiei si intimidarea martorilor.