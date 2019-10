Rudy Giuliani, avocat al lui Donald Trump, il ameninta pe Joe Biden cu dezvaluiri despre Romania

Ziare.

com

Afirmatia a fost aruncata pe piata media intr-o emisiune la postul Fox News, televiziune apropiata presedintelui Trump, unde Giuliani s-a plans ca este sabotat in mass-media."Eu sunt contrazis la un minut dupa ce deschid gura. Nu apuc sa spun nimic. (...)", a declarat avocatul, fara sa dea detalii suplimentare, dar acuzandu-l direct pe Joe Biden ca e un "mare escroc" si ca si-a batut joc de tara lui.Atacul vine in contextul in care au aparut noi marturii legate de interventia pe care ar fi avut-o Donald Trump in Ucraina, in vederea anchetarii contracandidatului sau.In luna mai, tot Fox News relata sub titlul "Fiul lui Joe Biden l-a consiliat pe un om de afaceri roman condamnat pentru coruptie", ca Hunter Biden a lucrat la un moment dat cu Puiu Popoviciu, condamnat definitiv la inchisoare, in 2017, de judecatorii din Romania.Pe de alta parte, si Rudy Giuliani a fost protagonistul unui scandal in mass-media din Romania, dupa ce s-a aflat ca o scrisoare trimisa presedintelui Klaus Iohannis, in care acuza DNA de abuzuri si ca isi depaseste atributiile, fusese platita de o firma de lobby, iar avocatul lui Donald Trump primise un comision ca sa sustina ceea ce afirma in acel document.In replica, Departamentul american de Stat si-a reiterat ulterior sustinerea fata de politica anticoruptie din Romania si fata de DNA.