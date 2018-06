Rudy Giuliani spune ca Kim Jong-Un a cersit intalnirea cu Trump: Acelasi lucru trebuie sa se intample cu Autoritatea Palestiniana

Ziare.

com

Aflat la o conferinta pe tema investitiilor desfasurata in Israel, Rudolph Giuliani a explicat ce s-a intamplat dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, anulase intrevederea cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un."Nord-coreenii ne amenintau ca vor intra in razboi nuclear cu noi, ca ne vor invinge intr-un conflict nuclear", a declarat Giuliani, probabil referindu-se la comunicatul din 25 mai prin care Coreea de Nord avertiza ca regimul de la Phenian este pregatit pentru un conflict atomic daca va fi cazul."Noi am spus ca nu suntem pregatiti pentru un summit in aceste conditii. Ei bine, apoi, Kim Jong-Un s-a asezat in maini si in genunchi si a cersit intrevederea, exact pozitia in care voiam sa il aducem", a spus avocatul lui Donald Trump, citat de publicatia The Wall Street Journal si de postul BBC News."Exact acest lucru trebuie sa se intample cu Autoritatea Palestiniana. Trebuie sa ceara pacea. Trebuie schimbata abordarea, sunt necesare presiuni", a adaugat Rudy Giuliani, potrivit site-ului NationalReview.com.Autoritatea Palestiniana refuza sa mai considere Statele Unite intermediar in procesul de pace israelo-palestinian, de cand presedintele Donald Trump a decis, in decembrie 2017, recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si mutarea ambasadei americane in acest oras.Intalnirea dintre presedintelui Statelor Unite, Donald Trump,si liderul nord-coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore, in 12 iunie, la ora 09.00, a anuntat Casa Alba.Dupa ce initial anuntase contramandarea intalnirii, Donald Trump s-a razgandit si, in 1 iunie, la scurt timp dupa ce a primit o scrisoare de la Kim Jong Un, presedintele SUA a anuntat ca se va intalni cu acesta.