Salvat de la destituire, Trump se razbuna si demite martorii-cheie. Un colonel a fost dat afara sub paza din Casa Alba

Vineri, la nici 48 de ore dupa ce a fost salvat de Senat , el i-a demis pe doi dintre cei mai importanti martori din procesul de destituire: Gordon S. Sondland si Alexander Vindman, informeaza New York Times Sondland, fondator al unui lant hotelier, donase 1 milion de dolari pentru ceremonia de inaugurare a lui Trump. El era ambasadorul SUA la UE si a fost rechemat de Trump in aceeasi zi in care colonelul Alexander Vindman, un veteran decorat al razboiului din Irak, a fost demis din Consiliul de Securitate Nationala si escortat afara sub paza din Casa Alba.Trump l-a demis si pe fratele colonelului Vindman din acelasi Consiliu al Securitatii Nationale."Nu exista niciun semn de intrebare in ceea ce priveste motivele pentru care au fost demisi, motivele pentru care tara are acum un soldat mai putin sa o apere de la Casa Alba. Colonelul Vindman a fost demis pentru ca a spus adevarul. Onoarea si angajamentul sau pentru ceea ce este corect au infricosat puterea. Cel mai puternic om din lume a decis sa se razbune", a declarat David Pressman, avocatul colonelului Vindman.Sondland s-a limitat doar la a confirma ca a fost demis, fara a oferi alte detalii sau a comenta decizia.Cei doi au fost martori-cheie la audierile din procesul de destituire. Sondland, care a avut un rol important in presiunile asupra autoritatilor din Ucraina de a anunta anchete ce-i vizau pe rivalii politici ai lui Trump, a declarat ca a "actionat la ordinul presedintelui si ca toata lumea a fost informata".Colonelul Vindman, care a asistat la convorbirea telefonica dintre Trump si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a spus in cadrul marturiei sale ca a fost "nepotrivit pentru presedinte" sa forteze o alta tara sa deschida investigatii asupra unui rival politic.Aceste decizii au fost criticate dur de democrati, care i-au acuzat pe republicanii care l-au salvat pe Trump pe motiv ca "si-ar fi invatat lectia" ca de fapt l-au incurajat sa isi arate adevarata fata iar acum nu mai are niciun fel de retineri.Actiunile lui Trump sunt catalogate de intreaga presa americana drept o razbunare, tinand cont mai ales de declaratiile presedintelui american de dupa achitare, in care i-a numit pe cei care i s-au opus "malefici" si "corupti". Si purtatorul de cuvant al Casei Albe declarase public ca cei care i-au vrut raul lui Trump "vor trebui sa plateasca".