Satul de destituirea lui Trump, un prezentator de radio spune pe post ca vrea "un atac armat bun intr-o scoala"

"Vi se vorbeste intr-una despre impeachment-ul lui Donald Trump", a declarat marti pe post coanimatorul emisiunii Chuck & Julie la postul 710 KNUS."Da, vrei un atac armat bun intr-o scoala pentru a intrerupe aceasta monotonie", a declaart atunci Chuck Bonniwell, intrerupt imediat de coanimatoare, care i-a raspuns alarmata "nu, nu, nu o spune, nu spune asta. Nu ne sunati. Chuck nu a spus asta".Un atac armat "in care nimeni sa nu fie ranit", a continuat atunci Bonniwell.Aceasta secventa, intr-o tara in care atacurile armate in mediul scolar sunt frecvente, a determinat postul sa reactioneze dur miercuri."Avand in vedere istoria violentei la scoala care ne-a indoliat populatia, 710 KNUS confirma ca un comentariu nepotrivit a fost facut de catre coanimatorul Chuck Bonniwell al emisiunii Chuck & Julie. O hotarare cu privire la program a fost luata in vederea opririi programului imediat", a anuntat pe Twitter postul din Denver, in Colorado.In 1999, doi atacatori au semanat moartea in Liceul Columbine din orasul Littleton, la sud de Denver, omorand 12 elevi si un profesor.