Scene incredibile la Casa Alba: Trump ameninta ca blocheaza Guvernul daca nu primeste bani pentru zid (Video)

Amenintand ca va merge pana la un "shutdown" (paralizarea administratiei in lipsa unui acord bugetar pana pe 21 decembrie) daca democratii refuza sa voteze pentru finantarea acestui zid, Trump a spus apasat ca "securitatea la frontiere" trebuie sa fie o prioritate absoluta."Este un subiect foarte dificil (...) Probabil ca nu vom avea astazi un acord", a adaugat el intr-o atmosfera foarte tensionata, inaintea inceperii reuniunii cu Chuck Schumer si Nancy Pelosi, convocata in incercarea de a se ajunge la un acord pentru evitarea unui "shutdown" al administratiei."Nu cred ca ar trebui sa avem o dezbatere in fata jurnalistilor", i-a raspuns Nancy Pelosi, o replica venind mai tarziu si din partea lui Chuck Schumer, care i-a pus in vedere lui Trump ca "alegerile au consecinte", referire la scrutinul de la jumatate de mandat, in urma caruia democratii vor prelua din ianuarie controlul Camerei Reprezentantilor.Presedintele republican vrea alocarea a 5 miliarde de dolari pentru zidul de la granita cu Mexic, plus alte fonduri pentru masuri suplimentare de securitate la frontiera, lovindu-se insa de opozitia democratilor.