Scrisoarea unui oficial de la Casa Alba: Sunt parte din Rezistenta. Se ia in considerare ca Trump sa fie declarat inapt pentru functie

Al 25-lea amendament

Scrisoarea

au existat zvonuri in Cabinet ca va fi invocat Al 25-lea Amendament, care ar fi inceput un proces complex de inlaturare a presedintelui

Exista o rezistenta tacuta in Administratie, alcatuita din oameni care pun tara pe primul loc.

Trump cere NY Times sa-i spuna cine e autorul, "din motive de securitate nationala"

Vanatoare de vrajitoare in ARipa de Vest

In textul publicat se arata: "Dilema - pe care Trump nu a prins-o in totalitate - este ca multi oficiali din propria-i administratie muncesc din interior sa dejoace parti din agenda lui si cele mai rele tendinte ale lui. Stiu asta. Sunt unul dintre ei". NY Times nu a dezvaluit numele autorului , cunoscut publicatiei, pentru a nu-i periclita locul de munca, si a precizat ca publicarea acestei scrisori era singurul mod de a oferi o importanta imagine de ansamblu cititorilor.Publicatiile importante publica extrem de rar scrisori deschise anonime. In cazul New York Times, aceasta practica nu este fara precedent.Autorul scrisorii sustine ca rezistenta din interior nu este aceeasi cu cea a stangii impotriva presedintelui. "Credem ca principala noastra obligatie este fata de aceasta tara, iar presedintele continua sa actioneze in detrimentul bunului mers republicii".Oficialul mai dezvaluie ca a fost luata in considerare si invocarea celui de-al 25-lea Amendament: majoritatea oficialilor Cabinetului il pot declara, in Congres, pe presedinte "incapabil sa indeplineasca indatoririle".In scrisoare, el invoca si comportamentul schimbator al presedintelui si stilul "limitat si ineficient" de a conduce: "Desi a fost ales ca republican, presedintele arata o mica afinitate fata de ideile imbratisate de conservatori: minti libere, piete libere si oameni liberi".In urma aparitiei scrisorii, Trump a comentat pe Twitter, respingand cele scrise de NY Times, numind textul "o rusine" si persoana "fara curaj" si a atacat autorul, de a carui existenta se indoieste, dar si publicatia americana."Avem pe cineva in ceea ce numesc esecul New York Times care vorbeste despre rezistenta in administratia Trump. Cu asa ceva avem de-a face. Si cunoasteti presa necinstita... Dar este chiar o rusine", a scris presedintele, potrivit News.ro.El a trecut in revista reusitele in postul de la Casa Alba, sustinand ca "nimeni nu a facut ce a facut administratia asta in ceea ce priveste realizarea unor lucruri".Mai apoi, Trump a scris ca, daca autorul scrisorii exista, publicatia ar trebui sa il identifice. "Daca persoana aninoma fara curaj exista cu adevarat, Times trebuie, din motive de securitate nationala, sa il predea Guvernului imediat".Mai multe surse au declarat pentru CNN ca scrisoarea deschisa a amplificat "paranoia" din Aripa de Vest si a revitalizat sentimentul ca administratia de la Casa Alba este asaltata din interior.Oficialii administratiei au fost luati prin suprindere de scrisoarea deschisa. Ei au inceput sa faca presupuneri, in incercarea de descoperi cine este autorul ei, si chiar au trimis mesaje reporterilor cu banuielile lor."Cel care sta in spatele acestei scrisori a ales sa dezamageasca, si nu sa sustina, presedintele Statelor Unite ales democratic", a spus Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe. "El nu pune mai presus de orice tara, ci pe sine inaintea dorintei poporului american. Acest las ar trebui sa faca bine si sa demisioneze", a continuat Sanders.Scrisoarea este o completare la dezvaluirile din cartea lui Woodward: unii dintre consilierii de top ai presedintelui il privesc cu scepticism si lucreaza pentru a zadarnici deciziile necugetate ale lui Trump sa devina realitate.