Senatorul McCain o anunta pe Viorica Dancila ca e fan Kovesi si critica revocarea. Ce inseamna acest mesaj pentru PSD

Republicani si democrati si-au dat mana si pun presiune pe Guvernul Dancila

Americanii inteleg la perfectie masinatiunile PSD si le critica dur

Alegerile partiale din SUA pot transforma cartonasul galben trimis de senatorii americani intr-unul rosu

Ziare.

com

In document, cei doi alesi din SUA scot in evidenta modul brutal prin care a fost demisa Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA, un simbol al luptei impotriva coruptiei, subliniind importanta acestui proces din perspectiva rolului pe care si l-a asumat Romania in NATO."Rezultatele doamnei Kovesi obtinute la conducerea DNA au fost recunoscute peste tot in lume ca o declaratie a Romaniei in ce priveste puternicul angajament de lupta cu coruptia. Concedierea ei impreuna cu recentele modificari in sistemul de justitie si propuneri legislative care vizeaza dezincriminarea unor fapte de coruptie, ridica numeroase intrebari in ce priveste dorinta guvernului de a pedepsi crimele financiare si de a mentine responsabilitatea oficialilor de rang inalt", se arata in scrisoarea trimisa de senatorii americani premierului Viorica Dancila.este un simbol al Partidului Republican . A fost pilot in Razboiul din Vietnam, fiind capturat si tinut prizonier. A fost candidat la presedintie SUA in alegerile din 2008, fiind invins de Barack Obama. Ajuns la 82 de ani, senatorul american este una dintre cele mai puternice voci critice la adresa presedintelui Donald Trump din cadrul Partidului Republican. Nu se afla in tabara presedintelui SUA, dar in Senat joaca un rol important pentru ca majoritatea republicana e una fragila - de doua voturi (51-49).Scrisoarea primita de Viorica Dancila e semnata si de senatorul democrat Chris Murphy , intarind caracterul de document ce reprezinta viziunea ambelor mari partide din SUA.In acest moment, Donald Trump se afla intr-o relatie ciudata cu Vladimir Putin, principala amenintare la adresa securitatii europene. Presedintele american, in urma cu doua saptamani, la reuniunea NATO, a pus din nou in discutie sistemul de aparare comuna, mult discutatul articol 5 din tratatul de aderare si a folosit reuniunea de la Bruxelles pentru a ataca Germania.Departamentul de Stat (Ministerul de Externe al SUA), o institutie aflata in subordinea presedintelui, care in sistemul politic american are rol executiv (de prim-ministru), se afla in disonanta pe multe teme de politica externa cu Donald Trump. Mike Pompeo , seful Departamentului de Stat, are, de multe ori, abordari diferite de cele ale presedintelui SUA.Relatiile dintre SUA si Romania sunt excelente, parteneriatul strategic merge mai departe, dar de la venirea lui Donald Trump se simte o anume detasare a Casei Albe fata de provocarile si amenintarile la adresa democratiei aparute in fostele state comuniste din estul Europei.Srisoarea trimisa de cei doi senatori, sustinerea totala aratata de acestia pentru fostul procuror-sef al DNA, intelegerea masinatiunilor politice puse in aplicare de PSD in colaborare cu Curtea Constitutionala condusa de Valer Dorneanu , un vechi membru de partid, fost consilier al lui Ion Iliescu, arata o intelegere profunda a realitatii politice din Romania.Iar mesajul subinteles e clar - in cazul in care Donald Trump isi pierde influenta politica, diplomatia americana se va intoarce la ce stie cel mai bine sa faca, sa promoveze democratia si domnia legii."Imbunatatirea transparentei si a responsabilitatii este un imperativ urgent pentru securitatea nationala a tuturor membrilor NATO. Experienta Ucrainei este un exemplu al modului in care Rusia profita de mita si de coruptie pentru a slabi guvernele vecine si pentru a le face vulnerabile la influente externe - sau, in cazuri extreme, unei invazii militare. Rusia si asociatii sai sunt implicati activ in dinamitarea eforturilor noastre comune si in compromiterea reputatiei democratiei cu scopul de a-l mentine pe Vladimir Putin la putere. Statele aliate trebuie sa acorde o atentie deosebita acestor amenintari si, totodata, sa-si consolideze integritatea institutiilor", se arata in scrisoarea senatorilor americani.In noiembrie vor avea loc in SUA cele mai importante alegeri partiale din ultimele patru decenii. Republicanii sunt tot mai aproape sa piarda, dupa opt ani, controlul Camerei Reprezentantilor (echivalentul din Romania a Camerei Deputatilor), dar si controlul Senatului.Intr-o astfel de situatie, extrem de posibila, aparuta ca efect al dezamagirii in ce priveste conducerea exercitata de Donald Trump, presedintele SUA se va trezi izolat la Casa Alba pentru doi ani, cu slabe perspective de a castiga un al doilea mandat in 2020.E un cartonas galben aratat social democratilor care se poate transforma intr-unul rosu incepand cu luna noiembrie, cand acest mesaj poate deveni un punct important pe agenda parteneriatului strategic dintre Romania si SUA.