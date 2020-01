Senatul a adoptat regulile procesului de destituire a presedintelui Trump

Ziare.

Rezolutia a fost adoptata la primele ore ale zilei de miercuri (ora coastei de est a SUA), cu 53 de voturi pentru si 47 de voturi contra, care au respectat liniile celor doua partide, transmit Reuters si DPA.Documentul stabileste regulile generale ale procesului. Regulile propuse de McConnell amana orice eventuala depozitie a martorilor pana la o data ulterioara si ofera fiecarei parti - democratii si Casa Alba - un ragaz de trei zile pentru a-si structura strategia pentru sau impotriva destituirii presedintelui Trump.Democratii considera propunerea drept o incercare de grabire a procesului, de a ascunde noi probe contra lui Donald Trump si de a impiedica martorii sa depuna marturie.Totusi, sub presiunea senatorului republican moderat Susan Collins, Mitch McConnell a facut o schimbare de ultim moment a regulilor, extinzand de la doua la trei zile durata alocata pledoariilor de deschidere.Intr-o serie de voturi care s-au prelungit mult in noapte, senatorii democrati au incercat sa convinga cel putin patru republicani sa li se alature pentru semnarea citatiei pe numele sefului personalului de la Casa Alba, Mick Mulvaney, pentru a depune marturie in fata Senatului.Insa republicanii s-au raliat in jurul lui McConnell si au respins propunerile democratilor, cei 53 de senatori republicani votand contra si cei 47 de senatori democrati pentru.Democratii doresc sa ii poata chestiona pe demnitari importanti de la Casa Alba si sa obtina documente la care accesul unor membri ai Camerei Reprezentantilor a fost blocat de administratia Trump in timp ce deputatii americani anchetau afacerile lui Trump legate de Ucraina.Liderul de la Casa Alba este acuzat de abuz de putere si obstructionarea activitatii Congresului. Procesul de impeachment impotriva presedintelui republican a fost initiat de majoritatea democrata a Camerei Reprezentantilor, in urma scandalului legat de presiunile pe care Donald Trump le-ar fi exercitat asupra Ucrainei pentru a relua o investigatie in care era vizat si Hunter Biden, fiul fostului vicepresedinte democrat Joe Biden, ancheta sistata de justitia ucraineana dupa ce acesta din urma a cerut Kievului demiterea procurorului care o conducea.In opinia democratilor, Donald Trump se face vinovat de abuz de putere, pentru ca ar fi conditionat un ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina si o primire a presedintelui Zelenski la Casa Alba de reluarea investigarii fiului lui Joe Biden, iar acuzatia de obstructionare a Congresului ar rezulta din incercarile liderului de la Casa Alba de a impiedica investigarea acestui scandal prin instructiuni date unor actuali si fosti membri ai administratiei americane de a nu coopera in ancheta.